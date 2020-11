Así lucía el rostro de Kimberly Loaiza antes de operarse en Colombia

Kimberly Loaiza de 22 años de edad nos deja sorprendidos con la belleza que se carga, ya que la artista llega a los millones de likes cada que publica una foto en Instagram, donde sus fans la llenan de elogios cada que la ven, pero como algunos sabrán la Lindura Mayor no siempre fue bella, pues su cara era totalmente diferente hace unos años, su cambió más evidente fue cuando se operó la nariz.

En redes sociales e incluso en videos pasados de Kimberly Loaiza, aparece como se miraba antes de ser operada en Colombia, pues su nariz era aguileña, aunque ella jamás a negado sus cirugías plástica el cambio es demasiado evidente, ahora luce hermosa, aunque sus fans le han dicho que ya no se haga más retoques.

Aunque al fandom de Kimberly Loaiza les gusta como se le ve la nariz, a otros les molesta que tenga que recurrir al bisturí para incrementar su belleza, dejándole en claro que con eso no está aportando nada bueno a sus seguidores, por lo que Kimberly Loaiza ha sido atacada por los haters.

"Por fin una youtuber auténtica, que no esconde sus cirugías plásticas porque es algo que cualquier mujer haría. Un 10 KIM!", "Kimberly estas hermosa como siempre y nadie lo va a cambiar y no importa tu físico importa mas el gran corazón que tienes", "Hola kim quiero decirte que fuiste muy fuerte en tu operación quedaste hermosa como siempre soy tu mayor fan te quiero mucho, cuídate saludos", le escriben a Kimberly Loaiza.

Recordemos que Kimberly Loaiza siempre ha sido considerada una mujer bella con o sin maquillaje, pues a sus fans les encanta verla cuando posa al natural en sus fotos, además les gusta como se ve después de dar a luz, ya que le quedó un cuerpazo a la youtuber, quien nunca ha revelado que hizo para seguir manteniendo un físico de diez.

Otra de las cosas que les encanta ver a los fans de Kimberly Loaiza es ver como se lleva con su ahora esposo Juan de Dios Pantoja, ya que siempre se la pasan haciendo bromas o pasando momentos muy divertidos entre otras cosas, incluso el día de su boda, más de uno de sus fans lloró, pues deseaban verlos juntos tras todos los pleitos que vivieron en el pasado.

Para quienes no lo saben Kimberl Loaiza y Juan de Dios Pantoja, se habían dejado tras una aparente infidelidad por parte de Juan de Dios Pantoja lo que desató un escándalo incluso se hizo tendencia en redes sociales, pero esta fue sacada a la luz gracias a la también youtuber Lizbeth Rodríguez, quien en el pasado era amiga de ellos.

El buen corazón de Kimberly Loaiza también da de que hablar, pues cuando recién comenzó la pandemia, la youtuber decidió ayudar a las comunidades afectadas y donó dinero para las familias más necesitadas, pues algo que siempre la ha caracterizado es ayudar a los demás.

Linduras tengo que confesarles que últimamente he tenido días bastantes tristes, he sentido depresión por todo lo que está pasando en el mundo, sé que la pobreza económica siempre ha existido, pero me hace sentir mal saber que ahora se está multiplicando, dijo Kimberly Loaiza.