Así lucía en sus años dorados Érika Buenfil, paraba el tráfico con su belleza

Con casi 50 años de trayectoria artística, su innegable talento actoral y su personalidad única, han hecho de la preciosa Érika Buenfil una de las actrices más queridas y respetadas en México, quien además forma parte de una generación que marcaron una época muy importante en la televisión mexicana. Su belleza llegó a conquistar a hombres como el cantante Luis Miguel o Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, con quien procreó a su único hijo Nicolás de Jesús Buenfil.

En su juventud la actriz de telenovelas, quien tuvo su debut en los melodramas en 1977 en "Acompáñame" (protagonizada por Silvia Derbez, Kitty de Hoyos y Magda Guzmán), robaba suspiros por los pasillos y foros de Televisa, como coloquialmente se dice "paraba el tráfico". Basta con ver una fotografía que compartió en su feed de Instagram a manera de recuerdo. En su foto solo podemos ver belleza y elegancia.

"Recuerdos", expresó Érika Buenfil, evocando precisamente muchos recuerdos de parte de sus fans. Algunos añoraron su época como cantante: "y de pronto me dieron ganas de escuchar 'Cerca de ti', del cual mi favorita es 'Vuelve pronto'".

Precisamente la fotografía que compartió, forma parte de la sesión fotográfica que llevó a cabo para su álbum "Cerca de ti", que grabó a inicios de la década de los 90's, producido por Oscar Athié. (Erika Buenfil sigue rompiendo la popular red social TikTok con divertidos videos).

Este sería el último disco que grabó. "Que belleza ❤️ una princesa desde siempre, ahora toda una reina, te quiero mucho", "divina", "muy guapa nuestra famosa Érika Buenfil", "eres hermosa, cuando conducías XETU yo era tu fan y quería ser como tú", "mira que belleza desde siempre, envidia te han tenido más de cuatro por eso te critican", "simplemente divina", "muy linda y elegante", "elegancia", "yo tengo ese disco y autografiado, me encantó", "esas piernas", "cuerpazo", fueron algunos de los otros comentarios que sus fans hicieron en su publicación.

Esta fue la nostálgica fotografía que compartió Érika Buenfil. Foto: Instagram @erikabuenfil50

Érika Buenfil regresa a las telenovelas

Luego de estar un poco ausente de las telenovelas mexicanas y tras el segundo aire que tomó su carrera musical tras el éxito que ha tenido como "la reina de TikTok", Teresa de Jesús Buenfil López (nombre real de la actriz nacida en el 23 de noviembre de 1963 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León), regresa a los melodramas con una participación especial en "La mexicana y el güero", producida por Nicandro Díaz.

En una entrevista para el programa Hoy, la ex novia de Luis Miguel comentó al respecto: "Con Nicandro yo recuerdo 'Amores Verdaderos', y como le digo: 'además de todo te quiero, te agradezco'. Él me dio esa telenovela y esa telenovela marcó un momento muy importante en mi carrera".

Érika Buenfil protagonizó "Amores verdaderos" junto a Eduardo Yáñez (una historia adaptada de la telenovela argentina "Amor en custodia"), que se transmitió desde septiembre de 2012 a mayo de 2013. La noticia de su regreso a las telenovelas en Televisa, llega luego de los rumores de un supuesto veto por parte de dicha televisora, luego de que formara parte del especial "Mañanitas a la Virgen de Guadalupe" en TV Azteca.

"Yo no soy de nadie, donde esté el trabajo voy. Gracias a Dios las comunicaciones se han abierto para que uno trabaje", manifestó la actriz en un encuentro con los medios de comunicación, desmintiendo haber sido vetada de la empresa fundada por Emilio Azcárraga Milmo.

Érika Buenfil resaltó no tener exclusividad con ninguna televisora, lo que le daba la libertad de realizar el proyecto que quisiera. "Yo tengo la fortuna de poderlo hablar, de poderlo dialogar, se entiende y yo no tengo exclusividad con ninguna empresa, no soy talento con ninguna empresa, soy agente libre y nada más".