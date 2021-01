Así lucía la cantante Billie Eilish antes de alcanzar la fama a nivel mundial

La cantante estadounidense, Billie Eilish, es actualmente una de las artistas juveniles más exitosas a nivel mundial luego de interpretar canciones como "Theregore I Am", "No Time To Dies", las cuales la han colocado en el gusto gusto popular de las personas, y principalmente, de la juventud, que han visto en ella, un ejemplo a seguir.

La originaria de Los Ángeles, California, comenzó su carrera profesional apenas en marzo del 2019, con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, logrando ser galardonada con dos discos platino por sus composiciones "Ocean Eyes", y "Lovely", y siete sencillos con ocho discos de oro.

Fue apenas en el año 2020 que la joven de 19 años se llevó el Grammy al álbum del año y al mejor álbum de pop vocal. Asimismo, ganó el premio a la mejor artista nove y su tema "Bad Guy", ganó como la canción y grabación del año.

Billie Eilish ha dejado atrás los clásicos esquemas de la industria musical que van desde la forma en que hace su música, hasta la manera en cómo se reproducen sus canciones por medio de plataformas digitales. No obstante, la famosa chica, ha logrado posicionarse en diversas categorías de los premios Grammy junto a su hermano y productor, Finneas O'Connell.

Recordemos que de acuerdo a lo revelado por la Eilish, la música ha sido algo que marcó su vida desde los primeros años, ya que desde niña fue diagnosticada con un extraño padecimiento, se trata del Síndrome de Tourette, el cual le ocasiona movimientos involuntarios.

Es innegable que la peculiar artista cuenta con características tanto físicas como emocionales que la hacen única, ¿Será que esto ha influido en su actual apariencia? Pues se han revelado desde hace algunos meses, imágenes de Billie tiempo antes de iniciar su carrera musical, y vemos a una chica muy distinta a las que conocemos hoy en día.

Recientemente, la polémica cantante, perdió alrededor de cien mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, luego de compartir dos fotografías que provocaron la molestia de algunos de sus seguidores. Se trata de dos imágenes que contienen dos cuerpos desnudos de mujeres, lo cual fue considerado por algunos como algo ofensivo. (Billie Eilish perdió miles de seguidores en Instagram tras publicar dos fotos).