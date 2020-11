Así lucía la hermosa Esmeralda Pimentel cuando participó en Nuestra Belleza México 2007

Muchas de las celebridades que vemos hoy en día en la televisión, ya sea como actrices o conductoras de televisión, fueron reinas de belleza. Tal fue el caso de la actriz Esmeralda Pimentel, quien en el 2007 a sus 18 años de edad fue la primera finalista en Nuestra Belleza Jalisco. Cabe mencionar que la corona de dicho certamen de belleza la ganó Lupita González.

Posteriormente en octubre de 2007 tanto Esmeralda Pimentel como Lupita González, representaron a la "Perla Tapatía" en Nuestra Belleza México (hoy Mexicana Universal). El concurso nacional de belleza de ese año, fue ganado por Elisa Nájera, representante del estado de Guanajuato.

El show de Nuestra Belleza México 2007 se llevó a cabo en el Auditorio Profesor Manuel Bonilla Valle en el puerto de Manzanillo, Colima, el sábado 6 de octubre de 2007. Participaron un total de 33 bellas jóvenes de toda la República Mexicana. En aquella ocasión Elisa Nájera fue coronada por la reina saliente Rosa María Ojeda; en 2008 la guanajuatense representó al país en el Miss Universo 2008, que se llevó a cabo en Vietnam.

Cabe mencionar que la actriz quien participó al lado de Mauricio Ochmann en la película "Ahí te encargo" (una producción original de Netflix), fue Top 5 en Nuestra Belleza Jalisco 2007 y se convirtió en candidata de Nuestra Belleza México 2007 al ser designada por la Organización Nacional. En la competencia nacional de este certamen de belleza, Esmeralda Pimentel quedó como segunda finalista.

Esmeralda Pimentel más bella que nunca

Por otra parte, Esmeralda Pimentel se sometió a un cambio de look para un proyecto teatral que protagonizó, "Los vuelos solitarios", un monólogo de humor negro bajo la dirección de Adrián Vázquez. La actriz originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, se cortó el pelo al estilo pixie y aunque muchas personas quedaron fascinadas por su nueva apariencia física, no pudieron faltar aquellos que le escribieron comentarios negativos e incluso, le desearon que le sucedieran cosas malas.

En una charla en el programa de Javier Poza en Radio Fórmula, habló al respecto: "no sabes la cantidad de comentarios ofensivos y violentos que he recibido desde que publiqué la primer foto con el pelo corto, específicamente de los hombres, mis mensajes directos en Instagram están plagados de: '¡qué fea!', 'pareces hombre'. Pero no solo fue eso, también deseándome cosas malas y digo: '¿de verdad a ese nivel hemos llegado?'.

Esmeralda Pimentel resaltó que con su nuevo look se siente más bella que nunca, por lo que todos esos comentarios negativos que ha estado recibiendo en redes sociales, no tienen importancia para ella.

Nunca me había sentido tan guapa, tan segura de la persona que veo en el espejo, nunca me había sentido más feliz. Yo que tenía muchísimo pelo, la cantidad de tiempo que invertía en acomodarme el pelo, en peinarme, es tan fácil la vida con el pelo corto.

"Nadie está en contra de la libertad de expresión porque luego en eso se defienden de: 'yo tengo derecho a decirte que estás fea y esa es mi opinión y la tienes que respetar porque si no estás en contra de libertad de expresión'. No tiene nada que ver, yo estoy de acuerdo en que me hagan preguntas, en debatir incluso, pero cuando ya es ofensivo ahí si digo no, o sea eso no lo puedo permitir".