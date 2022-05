Así lucía la madre de Eiza González bella y elegante cuando inició como modelo profesional

Quien tuvo una belleza indomable en su juventud fue la madre de Eiza González, la modelo Glenda Reyna de 69 años, aunque hoy se sigue viendo como una mujer elegante y bien conservada en sus inicios, pudo haber conquistado Hollywood al igual que su hija, pues lo tenía todo para triunfar.

Para quienes no lo saben, Glenda Reyna empezó en el mundo del espectáculo como modelo, y aunque nunca se imaginó ser una de inmediato, ya estaba en las pasarelas más grandes de su época, incluso ahora se ha convertido en una preparadora profesional del modelaje, descubriendo a jóvenes que quieran incursionar en dicho terreno de la moda.

La originaria de Caborca tiene varias fotos en sus redes sociales, donde se le ve como empezó en el mundo de la farándula con sesiones de fotos muy elegantes al estilo de Eiza González con vestidos de marca imponentes, así como maquillaje de lujo el cual la convirtió en una de las grandes representantes de México, pues también modeló en el extranjero.

"Las oportunidades no tocan a la puerta dos veces, nunca desee ser modelo, es más ni siquiera sabía que existían mucho menos que yo pudiese ser una de ellas, la vida me brindó esa oportunidad y la tomé con seriedad, lo goce tanto y tanto, me cambio mi destino, me llevo a viajar, conocí amigos maravillosos que sigo conservando y me llevo a mi etapa de empresaria posteriormente .. Fui muy bendecida por este regalo del destino, gracias gracias gracias eternas", son las palabras de esta guapa mujer cuando descubrió el mundo de la moda.

Ahora la también diseñadora se encarga de preparar nuevos talentos con los cuales posa en algunas de sus fotos, pero también está muy orgullosa de uno de sus más grandes logros, se trata de Eiza González quien hoy tiene una enorme carrera en el cine extranjero donde le ha ido muy bien.

"Que hermosa y elegante, qué clase tienes la única que ni con todo el dinero se compra!", "Una leyenda en el mundo de la moda la gran Glenda Reyna", "Usted volvió a nacer en Eiza. En la foto del vestido hay un tremendo parecido entre ambas", escriben las redes sobre la guapa mujer.

