Así lucía sin tatuajes Matilda la muerta, hija de la periodista Mónica Garza

Matilda Ávila Garza, mejor conocida como Matilda la muerta, es una apasionada de los tatuajes dark y en los últimos años se ha hecho varios de estos en diversas zonas de su cuerpo. La tatuadora profesional es la sensación no solo por el gran parecido que tiene con su mamá Mónica Garza, sino también por su belleza y su look gótico.

En su feed de Instagram suele compartir varios de los tatuajes que ha realizado a sus fieles clientes, así como los tatuajes que tiene en su cuello, brazo, manos, pecho y otras zonas más de su cuerpo. Recientemente en las stories de su cuenta en Instagram, Matilda la muerta llevó a cabo una dinámica donde sus seguidores le pedía una fotografía en específico y ella, tenía que publicarla.

Uno de sus seguidores le pidió que mostrará una foto de ella sin tatuajes. En dicha imagen la también artista plástica dark, usa un traje de baño color negro, luciendo totalmente diferente. Su dulce mirada y sonrisa en verdad conquistan. "Varios años y kilos atrás", expresó en su publicación.

Pero no solo compartió con sus fans una imagen de ella sin un solo tatuajes, sino también una fotografía donde luce su look más fresa. Al ver esta foto hasta pareciera que se trata de su mamá en su época de juventud. (Matilda la muerta, hija de la periodista Mónica Garza, anuncia su compromiso con Leonel Vega).

Matilda la muerta es fruto del matrimonio de la periodista Mónica Garza y el productor de comerciales Pedro Ávila. Se divorciaron en 1998, sin embargo, se mantienen unidos como la familia que son. En febrero del año pasado la joven artistas de 22 años de edad, presentó su exhibición "El sacro oficio" donde reinterpretó la vida de Jesucristo a través de varias ilustraciones. Como en todo momento, sus padres estuvieron presentes para apoyar a su hija.

En la dinámica que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, Matilda reveló un tatuaje que le gusta demasiado, pero que hasta el momento no ha podido hacérselo. Se trata de una imagen de "Valak", que en la demonología es un gran presidente del infierno, teniendo treinta legiones de demonios bajo su mando. Como muchos recordarán, este demonio forma parte de la película de 2018 "La monja", derivada de "El conjuro 2" y la quinta entrega de la saga "El conjuro".

"Pues me quiero tatuar la carita preciosa de Valak, pero Alan está bien cotizado y se olvida de sus enemigos mortales", fue su respuesta ante la pregunta de su fan.

A sus 16 años de edad Matilda la muerta fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. "Es verdad que cuando te encuentras a solas con nadie más que con tus propios pensamientos los demonios empiezan a manifestarse, sobre todo cuando no hay muchas distracciones en tu día y tiendes a sobre pensar las cosas más que una persona sin una condición mental", manifestó en julio pasado la hija de la ex conductora del programa "Historias engarzadas" que se transmitía por TV Azteca, en una columna que publicó en el portal yotambién.mx, donde habló sobre cómo estaba lidiando su trastorno durante esta cuarentena.

Matilda la muerta expresó que las personas que viven con depresión y ansiedad, estaban ya acostumbradas a este tipo de cosas, una lucha constante con sus propios pensamientos que desde que se levantan hasta que se van a dormir.

Solo porque nuestra condición no se vea a simple vista, no significa que no esté ahí. Tener un trastorno de algún tipo no significa que una esté 'loca' o carezca de algunas facultades, simplemente hace que todo sea más nublado y confuso en nuestros pensamientos y emociones.