Así lucían Kylie y Kendall Jenner en su infancia antes ser estrellas de televisión

Kylie Jenner hizo enloquecer a sus fanáticos al compartir esta tierna foto en compañía de su hermana, Kendall Jenner, cuando ambas eran unas niñas.

Las dos menores del ‘clan Kardashian-Jenner’ han sido desde muy pequeñas unas hermanas muy unidas, y llegan considerarse como las mejores amigas.

En el programa de telerrealidad ‘Keeping Up With The Kardashians’, el público vio crecer a las dos hermanas frente a las cámaras, pues el programa inició en 2007 cuando Kylie tenía la edad de apenas 10 años, y Kendall tenía los 11.

Pero las hermanas dieron la sorpresa y causaron ternura entre sus fanáticos al compartir una fotografía en la que las dos eran aún mucho más pequeñas que cuando comenzó el reality show.

Se trata de una imagen subida por un fanático de las hermanas Jenner, misma que Kylie compartió en sus historias para ser vista por sus millones de seguidores.

En esta, el fan hizo una comparación de cómo lucían Kylie y Kendall Jenner en su infancia, las dos usando un vestido blanco que podría ser de su comunión, con una fotografía más reciente, donde vemos a las hermanas en su etapa más madura.

En la foto reciente de Kendall y Kylie Jenner pertenece a la sesión que ambas se tomaron para la campaña de la colección de maquillaje que lanzaron juntas en 2020, para la marca de cosméticos de Kylie.

En esta, las dos posan de una abrazadas, con Kendall usando un vestido blanco y Kylie uno negro, ambos muy entallados, viendo a la cámara con una mirada muy seductora.

Con esta foto en historias, Kylie Jenner muestra como los años la han cambiado a ella y su hermana Kendall, de quien es inseparable

“Mejores amigas desde el nacimiento”, escribió el fanático en la descripción de la imagen, en la que etiqueto las cuentas de las dos hermanas y que fue vista por Kylie, quien no dudó en compartir la adorable imagen con sus seguidores.

Luego de que Kylie la compartiera, la imagen ya llegó a más de 18 mil ‘me gusta’ en Instagram por parte de los seguidores de la socialité que la vieron en historias.

Estos reaccionaron de una manera positiva, destacando lo tiernas que ambas se veían en su infancia, y lo bellas que lucen hoy en día.

El show donde Kylie y Kendall crecieron ante la vista de todos, ‘Keeping Up With The Kardashians’, llegará a su fin este año 2021, luego de cerca de 13 años de transmisiones.

En sus cuentas de redes sociales, los diferentes miembros de la familia han compartido cómo han sido sus últimos momentos frente a las cámaras, entre ellas Kylie Jenner.

Desde el inicio del programa, las hermanas han desarrollado carreras en ámbitos diferentes, siendo Kylie una de las más exitosas, con su propia marca de maquillaje y productos para el cuidado de la piel, que es desde 2016 en que la lanzó una de las marcas más vendidas.

Por su parte, Kendall Jenner ha tenido una carrera como modelo muy exitosa, llegando a ser una de los ángeles de Victoria’s Secret, en el desfile anual que la marca solía hacer. Actualmente, es modelo para la campaña más reciente de la firma Versace, como ha compartido en su cuenta de Instagram.