Eduin Caz, Galilea Montijo y más: Así lucían estos famosos de niños (FOTOS)

A pesar de que no compartieron una fotografía recientemente, este Día del Niño los fanáticos de Grupo Firme, especialmente quienes siguen a los hermanos Caz, volvieron viral una fotografía de Jhonny y Eduin de cuando apenas eran unos niños, enterneciendo a todos al ver a dos de las figuras más aclamadas del momento dentro del mundo de la música con escasos años de edad.

En una de las fotografías la artista aparece posando vestida de calabacita y en la otra de la cantante Tatiana. Las imágenes le han dado la vuelta el Internet, pues muchos de sus fanáticos las han retomado para compartirlas en sus redes sociales y externar un emotivo mensaje hacia esa pequeñita que logró conquistar millones de corazones y en la actualidad sigue siendo una de las figuras de la música más importantes, no sólo en México, también en Latinoamérica.

Pero no fue la única famosa que compartió fotografías de su infancia, pues muchos decidieron recordar sus aventuras de cuando eran niños y algunos de sus mejores momentos, por ello te mostramos cómo lucían algunas figuras del medio del espectáculo cuando apenas eran unos retoños, causando gran ternura en su alrededor.

México.- El 30 de abril se celebró en México el Día del Niño , una ocasión muy especial en la que todos aprovechan para recordar su infancia y quienes no quisieron dejarla pasar desapercibida fueron diferentes artistas, como Danna Paola , quien acudió a sus redes sociales para compartir un tierno recuerdo de su infancia , en donde se le vio disfrazada de calabacita y en otra imagen de Tatiana.

