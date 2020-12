Así lucían los integrantes de BTS en su debut musical, cuando lanzaron "No more dream"

Han pasado ya más de siete años desde que un grupo de jóvenes originarios de diversas ciudades de Corea del Sur, llevaron a cabo su debut musical con el nombre de BTS. El grupo lanzado por la agencia Big Hit Entertainment tuvo su debut oficial el 13 de junio de 2013; en aquel entonces algunas personas no le auguraron un buen futuro a la boy band...¡qué equivocados estaban!

La historia de Bangtan Sonyeondan comenzó en el 2010 cuando el co-CEO de Big Hit, Bang Si-hyuk (también compositor y productor de toda la música de la agrupación), pensó que la juventud contemporánea necesitaba "un héroe que les brindara apoyo". Ante esto tuvo la brillante idea de formar una banda como ninguna otra. El primero en ser reclutado fue Kim Namjoon, mejor conocido como RM. "Hitman" Bang quedó fascinado con su manera de rapear.

Posteriormente fueron reclutados Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Por varios meses los siete integrantes trabajaron muy duro para presentarse ante el mundo, demostrándoles desde el día uno, ser unos chicos a prueba de balas.

La carta de presentación para el debut musical de BTS, fue la canción "No more dream" que forma parte de su primer álbum sencillo "2 Cool 4 Skool". RM, líder de la boy band, considera que dicha canción debut es un tributo al sonido clásico del Hip Hop de la Costa Oeste de 1990 (de Estados Unidos), liderado por N.W.A (Niggaz With Attitude) y por el productor Dr. Dre.

En aquel año de 2013 tras debutar, Rap Monster comentaba que Bangtan Sonyeondan había reestructurado un género llamado Gangsta rap (uno de los géneros más sonados en la década de los 90's), para adaptarse a la sensibilidad de la gente hoy en día. (Artistas de este año y el Daesang, premios que BTS ganó en The Fact Music Awards 2020).

J-Hope explicó lo que había detrás de la letra de "No more dream". El rapero, compositor y productor de muchas de las canciones de BTS, manifestó que la canción trataba sobre la preocupación que tenían las personas de su edad, por los sueños y el futuro. (En ese momento Hobi tenía 19 años de edad).

"Estamos siempre estudiando tanto que no tenemos la oportunidad de pensar en lo que queremos hacer, así que cantamos sobre la ansiedad que se da en la vaga realidad a la que nos enfrentamos, y sobre que debemos tratar de superar esas ansiedades".

Por su parte Suga, contó que RM y él reescribieron la letra de "No more dream" más de 20 veces hasta que consiguieron lo que querían con este tema, ya que se trataba de la canción principal de su primer álbum sencillo, así como de la primera canción que el mundo escucharía de Bangtan.

¿Por qué BTS se hacía llamar los "Boy scouts a prueba de balas"?

En la entrevista que tuvieron con Kpop Starz, unos días después de su debut musical, J-Hope dijo al respecto:

Nuestra generación está pasando por muchas dificultades en la vida, así como se enfrenta a muchos prejuicios y represiones, así que significa que queremos proteger los pensamientos y valores que hay en nuestra generación, de los prejuicios que caen sobre nosotros como 'balas'.

Mucho ha pasado desde el debut de BTS. Para el ARMY es hermoso, motivador y a la vez nostálgico, ver el crecimiento personal y artístico que han tenido tanto como agrupación, como de manera individual. Recientemente la revista estadounidense TIME, los nombró "Artistas del año 2020" y las palabras de la escritora y antropóloga Raisa Bruner (quien escribe para esta revista), están llenas de verdad: "BTS no es solo el acto de K-pop más grande de las listas, se han convertido en la banda más grande del mundo, punto. Entre lanzar varios álbumes, romper todo tipo de récord, BTS ascendió al cenit del estrellato pop".

En la entrevista antes mencionada que BTS tuvo tras su debut, J-Hope expresó: "dicen que es difícil para los nuevos grupos Idols sobrevivir en la escena K-pop hoy en día, pero nos aseguraremos de hacerlo".

¡Y así lo han hecho! Hoy en día son una de las agrupaciones musicales más grandes (en muchos sentidos) de todos los tiempos.