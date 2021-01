Así lució la actriz Victoria Ruffo el día de su boda con Guillermo Capetillo en la telenovela "La Fiera"

María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno-Ruffo, mejor conocida como Victoria Ruffo, es una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión mexicana. Cuenta con una intachable trayectoria artística de más de 40 años, tiempo en el que ha llevado a cabo diversos proyectos en el cine, teatro y televisión. Aunque ha participado en algunas películas de cine y obras de teatro, su carrera actoral se han enfocado mayormente en las telenovelas.

La esposa del político Omar Fayad, actual Gobernador del estado de Hidalgo, es llamada por sus fieles seguidores como "la queen (reina) de las telenovelas". Uno de sus personajes más icónicos y recordados por el público, es el de Natalie Ramírez "La Fiera" en la telenovela "La Fiera".

La hermosa actriz Victoria Ruffo protagonizó "La Fiera" entre 1983 y 1984, al lado del actor Guillermo Capetillo (hermano del también actor y cantante Eduardo Capetillo, esposo de la actriz Biby Gaytán). El melodrama en mención fue producido por Valentín Pimstein para Televisa, teniendo como villanos a Rocío Banquells, Carlos Cámara, Lupita Lara y Raymundo Capetillo.

En sus redes sociales la ex esposa del comediante Eugenio Derbez, con quien procreó a su hijo mayor José Eduardo Derbez, recuerda con mucha nostalgia y alegría los proyectos que ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria artística. Para muestra, una fotografía que publicó en su feed de Instagram, donde muestra el vestido de novia que usó para su boda con el personaje de Guillermo Capetillo, en la telenovela "La Fiera".

"'La Fiera', guapísimo Guillermo Capetillo, amigo de toda la vida!! ❤️❤️❤️", expresó en su post Victoria Ruffo, nacida el 31 de mayo de 1962 en la Ciudad de México. (Silvana Prince revela que Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo).

"Mi novela favorita e inolvidable", "amo esa novela no me la perdía, saludos desde Colombia", "mi primera telenovela que me dejaron ver de niña", "hermosos recuerdos de la juventud", "Deberían de ponerla en Blim, me encanta esta novela", "te adoro queen", "Victoria y Guillermo hacían una hermosa pareja", "mi novela favorita, tenía como 6 años cuando la vi y solo soñaba con estar en esa jaula", "que deseos de ver esa novela, tengo pocos recuerdos de ella, de verdad que es guapo", "como recuerdo esa novela, de la pocas que vio mi padre", fueron algunos de los comentarios de parte de sus fans.

Victoria Ruffo evocó lindos recuerdos. Foto: Instagram @victoriaruffo

¿De qué se trataba la telenovela "La Fiera" protagonizada por Victoria Ruffo?

Natalia Ramírez (personaje de Victoria Ruffo), era una hermosa muchacha de barrio, sin educación y quien vivía en la pobreza; en el barrio donde vivía la llamaban "La Fiera", quien conquista el corazón del apuesto Víctor Alonso (personaje de Guillermo Capetillo), un joven rico y de buena familia. Natalia y Víctor habían sido amigos desde la infancia.

Su amor debe enfrentarse a la oposición de la sociedad y sobre todo de los padres de Víctor Alfonso, quienes desprecia a "La Fiera" por ser pobre. Los papás de Víctor siempre han querido que su hijo contraiga matrimonio con Brenda del Villar (personaje de la actriz Rocío Banquells), una hermosa y sofisticada muchacha.

Cabe mencionar que esta telenovela protagonizada por Victoria Ruffo y Guillermo Capetillo, fue el mayor éxito televisivo de 1984 en México; asimismo se convirtió en uno de los grandes clásicos del género en Latinoamérica, Estados Unidos y varios países de Europa. En 1985 "la queen de las telenovelas" ganó el Premio TVyNovelas a "Mejor actriz" por su excelente trabajo en "La Fiera". Su co-protagonista también ganó uno de estos galardones como "Mejor actor".

La última telenovela que Victoria Ruffo ha protagonizado fue en el 2019; se trata de la comedia romántica de Televisa "Cita a ciegas", producida por Pedro Ortiz de Pinedo (hijo del comediante y productor de televisión Jorge Ortiz de Pinedo).