Así modelaba la madre de Eiza González en su juventud como una belleza felina

Quien siempre ha llamado la atención por su gran belleza ha sido Glenda Reyna de 69 años, madre de Eiza González y es que la señora hoy en día se sigue conservando muy bien con una elegancia única, pero te has imaginado como era en su juventud, quedaras impactado.

Para quienes no lo saben Glenda Reyna comenzó en el mundo del espectáculo como modelo, pues no solo tenía la belleza necesaria, sino las medidas para aparecer en cualquier pasarela del mundo, es por eso que presumió una foto de como era en su juventud y también explica lo que sentía al modelar.

Fue un lujo por siempre desfilar ante cientos de ojos escudriñando siempre nuestro andar , siempre antes de entrar a una pasarela buscaba en mi mente alguna fémina felina (animal ) que inspirara mi andar , caminaba sigilosa , contóneaba mis caderas lentamente , que no me ganara el impulso de llegar sino dejar una estela de verdad de mi cuerpo en el camino , observaba de reojo y entrecerraba mis ojos seduciendo a cualquiera que me mirara al pasar ,jamás levantaba mi cabeza de tal manera que hubiese arrogancia (...), dice el mensaje de la guapa mujer.

En la foto se puede ver a la famosa con un porte unico, modelando prendas muy elegantes, en este caso fue un vestido de noche que lo supo llevar con mucho glamour, además de lucir un peinado extravagante de la época.

Actualmente, la guapa mujer se alejó de las pasarelas, pues tiene una agencia de modelos y de representaciones, por lo que varios artistas la conocen en el mundo de la farándula.

"Te recuerdo, te veia desfilar de vez en cuando y sí, fantástica", "No conozco a muchas modelos pero usted y Carmen Campuzano siempre se me hicieron las más elegantes", son algunos de los comentarios que le escribieron a la guapa mujer.

Su hija triunfa en Hollywood

Actualmente, su hija Eiza González se encuentra en Hollywood, donde le ha ido muy bien pues ha realizado varias películas las cuales han tenido tremendo éxito, por lo que el público le aplaude a Glenda Reyna por haber hecho de su hija una mujer muy talentosa.

