"Así o más forzada al abrazo", critican a Carmen Muñoz por fotografía junto a Galilea Montijo

No se sabe si esto fue una indirecta para Carmen Muñoz, pero externó que hay diferentes formas de llegar en la vida a lugares, "hay lugares donde llegas con la cabeza arriba y otros donde llegas con la cabecita abajo".

Cuando se le preguntó si era verdad que ella la reemplazaría en el matutino, respondió "¿Carmen Muñoz?", agregando que no era por ser "payasa", pero no tenía tiempo de ver al elenco de la competencia "Venga la alegría" (donde también estuvo Carmen), ya que en ese mismo horario está en vivo en "Hoy".

En noviembre pasado, cuando el regreso de la esposa de Juan Ángel Esparza a la televisora fundada por Emilio Azcárraga Milmo, era únicamente una especulación, en un encuentro con la prensa de espectáculos, Galilea Montijo aseguró no saber quién era Carmen Muñoz , "no ubico absolutamente a nadie más que a quienes ya saben que son mis amigas".

"Ya la conoció, porque dijo que quien era esa Carmen, que no la conocía", manifestó una usuaria de Instagram, en referencia al comentario de Gali. "Carmen, dónde te fuiste a meter", "solo vas por unos años y otra vez te echarán de Televisa", "que triste que dejes TV Azteca y estés en Televisa, ahí solo usan a las personas" y más.

"Que gusto compartir contigo paisana", expresó la ex conductora de los programas "Enamorándonos" y "Al extremo" en TV Azteca, en el pie de la fotografía que posteó. A algunos de sus seguidores les dio gusto verlas juntas, sin embargo, la gran mayoría opinó diferente.

En su cuenta de Instagram Carmen Muñoz publicó una foto al lado de Galilea Montijo y recibió varias críticas , debido a que semanas atrás, la esposa del político Fernando Reina Iglesias, había manifestado ante varios medios de comunicación no saber quién era .

