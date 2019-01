Así opinó la ex novia de Chicharito sobre su futuro bebé

España.- A raíz del anuncio de que Javier Hernández será papá, la ex novia del futbolista, Andrea Duro, antes de que llegara la actual Sarah Kohan, no hizo por ocultar que estaba sorprendida por el anuncio de que su ex pareja tendría a su primer hijo, pero que al final de todo está feliz por él.

La actriz de origen español se limitó a pronunciar que Chicharito era una persona importante para ella y que a pesar de no ser grandes amigos sí llevan una sana relación cordial.

Sí, bueno, yo es que no tengo mucho que hablar de esto. No me gusta hablar de mi vida privada y menos de una persona que no está en mi vida. Ya comenté en una entrevista que, por favor, me dejaran de preguntar… Es un tipo al que querré mucho siempre porque al final nos hemos llevado muy bien, hemos sido muy felices juntos el tiempo que estuvimos y estoy feliz por él porque haya podido rehacer su vida, declaró.

Andrea fue una de las primeras en reaccionar al anuncio de la futura paternidad del Chicharito y lo felicitó a través de Instagram.

La relación entre Duro y Hernández finalizó a mediados de 2018, pero mientras estuvieron juntos presumían su amor en redes sociales, publicando fotos en las que lucían muy enamorados.

La española aclaró que por el momento se encuentra soltera y enfoca en sus proyectos laborales y que se considera muy joven para convertirse en madre.