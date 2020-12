Así pasa Miley Cyrus las fiestas decembrinas

Estados Unidos.- Seguramente muchos fanáticos se preguntan cómo pasan los famosos las diversas fiestas que acontecen durante todo el año y, con motivo de las celebraciones navideñas que ya están a la vuelta de la esquina, no habrá quien durante la cena navideña con su familia haga sus teorías sobre qué tipo de celebraciones suelen hacer los artistas en estas fechas. Muchos afirmarán que alguien con el perfil que tiene la cantante Miley Cyrus muy probablemente pase estas fiestas de una forma no muy convencional y están en lo cierto.

En una reciente entrevista a la emisora Sirius MX en la que la ex estrella de Disney firmó Plastic Hearts, la cantante de "We Can't Stop" se sinceró y decidió revelar lo poco convencionales que son las fiestas decembrinas en la casa Cyrus y, para tu sorpresa, lo que pasa en las cuatro paredes de la actriz de "La última canción" no dista mucho de lo que acontece en estas fechas en las casas de muchas personas comunes y corrientes.

Promoción del disco "Plastic Hearts"/ Fuente: mileycyrus

Miley Cyrus reveló que durante las fiestas de fin de año, los integrantes de su familia suelen protagonizar con bastante frecuencia discusiones muy, muy acaloradas, tanto así que no es raro que se alcancen a escuchar distintos tipos de golpes dirigidos hacia diferentes muebles, algunas palabras altisonantes y, por último, la reconciliación familiar que viene acompañada de múltiples mensajes pidiendo perdón por las conductas manifestadas.

Además, la cantante de "Wraking ball", mencionó que su familia es muy abierta para dialogar sobre distintos temas, no importando lo polémicos o incomodos que estos puedan ser. Entre los tópicos que suelen traer a la mesa durante este último mes del año están las teorías conspirativas sobre la visita de seres extraterrestres al planeta tierra, lo cual fascina a Cyrus ya que ella en diversas ocasiones se ha manifestado su deseo porque estos seres visiten la tierra.

"Peleas a puñetazos son marca de la casa, así como portazos y demás golpes a los muebles. Y también muchos mensajes de disculpa. Además a todos nos gustan las teorías conspirativas. Recuerdo un año en el que empezamos a hablar sobre los aliens y al rato ya no me hablaba con mis hermanos y mi madre acabó llorando. A mí me encantan los aliens, me parecen súper 'cool' y, aunque este año no ha sido muy bueno, creo que están esperando a que llegue 2021", dijo en tono de broma la cantante de "Prisioner".

Por otro lado, otra de las jollitas que Miley Cyrus ha dejado en sus polémicas declaraciones durante sus entrevistas, fue la que hizo para la revista "E! News". En la entrevista de nueva cuenta ofrecida para promocionar su último álbum de estudio "Plastic Hearts", la cantante de "Mother's Daughter" confesó algunas curiosidades sobre cómo ha sobrellevado su vida intima durante la pandemia de Covid-19.

"Ha sido una época interesante y al mismo tiempo todo un reto para quienes hemos conocido a otra gente a través de citas. He intentado mantenerme segura y hacerlo todo virtual. Hago bastante sexo a través de FaceTime", declaró con toda naturalidad Cyrus sobre su vida intima durante la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2.

Por su parte, en otra de sus más recientes entrevistas, Miley Cyrus confesó cuáles había sido los motivos por los que decidió cortar sus lazos matrimoniales con el actor Liam Hemsworth, el hermano menor del actor Chris Hemsworth encargado de interpretar a "Thor" en la saga de Marvel "Avengers". En esta ocasión mencionó que los motivos detrás de su divorcio fueron los constantes conflictos maritales que sostenían cuando se veían, de ahí que decidieran acabar de una buena vez con la relación que mantenían desde hace casi 10 años.