Así prepara Yanet García el material exclusivo para su OnlyFans (VIDEO)

Luego de todo el alboroto que Yanet García generó al anunciar la apertura de su cuenta de OnlyFans, la modelo e influencer sigue creando más contenido exclusivo para sus seguidores en dicha plataforma.

Yanet García, conocida como ‘la chica del clima’, se ha mostrado muy entusiasmada con consentir a sus fanáticos más fieles con material exclusivo solo para OnlyFans, y ahora mostró el proceso de cómo se llevan a cabo las fotos que a todos encantan cuando entran a su perfil en redes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: "Se ve falsa y exagerada": Jolette defiende a Laura Bozzo de las críticas de Lolita Cortés en 'Hoy'

El video que compartió en Instagram generó reacciones mixtas por parte de sus seguidores, quienes esperaban más de la modelo pero reconocen su belleza.

Vestida en lencería frente a una gran vista de Nueva York desde la ventana, Yanet García apareció en Instagram para dar un adelanto de lo que se puede encontrar en su OnlyFans para aquellos que no se han suscrito, invitándoles a unirse a esta comunidad.

Previo a ello, la ‘chica del clima’ ya había mostrado el proceso de peinado y maquillaje para lograr el look al que tiene acostumbrados a su gran base de seguidores.

Según contó, en el video se encontraba trabajando en material nuevo que podrá ser encontrado únicamente en su OnlyFans, al que invita a sus seguidores a unirse por una cuota paga y poder disfrutar de todo lo que no sube a redes sociales.

“Creando contenido exclusivo con mucho amor para ustedes (...) Gracias, equipo”, escribió Yanet García en el video que compartió en Instagram.

Si bien la belleza de Yanet García nuevamente le trajo buenos comentarios y halagos, lo cierto es que no todos sus seguidores se encuentran conformes con el contenido que pueden encontrar en su OnlyFans.

Y es que, al parecer, muchos de estos esperaban ver material un poco más subido de tono que el que la modelo muestra, argumentando que todo lo que en él se encuentra es lo mismo que ya se podía ver en sus otras redes sociales, por lo que no vale la pena pagar para verlo.

Leer más: El triste mensaje de Frida Sofía, luego de que su abuela Silvia Pinal le diera la espalda

“Pagar para ver nada”, “No enseña ni el tobillo”, “Si no muestra nada, entonces no vale la pena pagarlo”, “Eso mismo se ve en Insta, no sé para qué pagan”, escribieron algunos internautas.

Sin embargo, Yanet García continúa emocionada con el éxito que ha traído su cuenta en OnlyFans, por lo que sigue compartiendo por ese medio más contenido que no muestra en otras redes sociales.