Así prepararon Pepe Aguilar e hijas la fiesta sorpresa de Flor Silvestre. VIDEO

Reciententemente el cantante de música ranchera, Pepe Aguilar, ha compartido un divertido blog en su cuenta de Youtube, donde muestra a detalle la prepación de la fiesta sorpresa de su madre Flor Silvestre, quien cumplió 90 años el pasado 17 de agosto. Cabe mencionar que el festejo se realizó en plena pandemia de Covid-19, sin embargo, la familia Aguilar se encargó de cumplir con todas las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del virus, incluso el cantante comentó que se trataba apenas de su segunda salida en familia desde que comenzó la cuarentena, pero explicó que no podía dejar pasar una fecha tan importante.

En las imágenes se puede ver el emotivo momento cuando Pepe, esposa e hijos llegan de sorpresa al rancho "El Soyate" , ubicado en Zacatecas, para felicitar a la viuda de Don Antonio Aguilar, mientras ella se encontraba descansando en un sillón debido a su avanzada edad. En ese momento sin decir una palabra todos comienzan a cantar las tradicionales "mañanitas".

El lujo, pero sobre todo la temática mexicana no faltó en la celebración, sobre todo porque fueron Aneliz y Ángela Aguilar las encargadas de la decoración de la fiesta, comentaron que ellas se adelantaron para llegar más temprano y así poder preparar todo, es decir, acomodar mesas, arreglos de flores, vajilla, entre otras cosas.

En la cuestión de la comida, la familia Aguilar la paso bastante bien, pues contaron con la presencia de talentosos chefs de la región, quienes prepararon un platillo exclusivo para Flor Silvestre, ya que lleva su mismo nombre. Se trataba de una paella negra con huitlacoche, salmón al ajillo, flor de calabaza, mejillones y otros deliciosos ingredientes, además de un toque de vino.

Algo que resaltó demasiado durante la celebración, fue un conjunto de fotografías de gran tamaño de Flor Silvestre durante su juventud, tanto así que ella preguntó emocionada: "¿de donde las sacaste?. Pepe Aguilar explicó que fue su esposa Aneliz, quien se encargó de conseguirlas para decorar la fiesta.

Sentada en su silla de ruedas y rodeada de todos sus seres queridos, Guillermina Jiménez Chabolla apagó las velas de su cumpleaños numero 90 con ayuda de su abanico de mano. Al final todos aplaudieron conmovidos a la bella cumpleañera, quien sin duda alguna es y será un icono de la música en México.

Gracias por todo lo que eres, por el amor que me transmites por la música, por ser una mujer tan fuerte y llena de historias interesantes. Siempre he creído que tu vida esa una película de esas increíbles y me encanta que la compartas con nosotros, me han enseñado mucho y te sigo aprendiendo, es un orgullo ser tu nieta, te adoro", comentó su nieta Majo Aguilar en Instagram.