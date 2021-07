Así quedó Wendy Guevara de Las Perdidas tras operarse el rostro

Wendy Guevara, quien saltó a la fama gracias al video viral de Las Perdidas, se sometió este martes a una operación en casi todo el rostro para conseguir el aspecto con el que sueña.

Hace algunas semanas, cuando Las Perdidas fueron coronadas como reinas de la comunidad LGBT+ en Mazatlán, Wendy Guevara había anunciado que estaría por someterse a una serie de cirugías en el rostro.

Leer más: Alejandro Fernández deja "con el ojo cuadrado" a Carlos Rivera y a Sebastián Yatra con musculatura

Con estas, Wendy Guevara espera afinar sus facciones y conseguir el aspecto que siempre ha soñado desde que inició su transformación.

“Me opero el 6 en San Luis Potosí, me voy a quitar los huesos de aquí (la frente), me van a rellenar, me van a raspar, la nariz me la van a hacer más para allá (respingada), y un poco más delgada; y también me van a cortar mandíbula”, reveló hace días.

Tal como lo planeó, la integrante del trío de Las Perdidas anunció en sus redes sociales que ya había salido de la operación exitosamente.

Con un video en el que se muestra a sí misma con el rostro vendado, Wendy Guevara dio un guiño a la cámara para sus fans, confirmando que se encontraba bien luego de la intensa operación de rostro.

“Gracias a Dios todo salió bien. Gracias a tod@s que pidieron por mí”, escribió la influencer en un mensaje acompañando el video, mismo en el que se le ve todavía dentro de un hospital en San Luis Potosí.

Leer más: “Que la orientación nos preocupe más que sus asesinos": Alejandro Sánz sobre joven LGBT+

Wendy Guevara ya había anunciado anteriormente sus intenciones de operarse el rostro, por lo que estará ausente un tiempo de los shows que realiza junto al famoso transformista e imitador, Ricky Lips, prometiendo volver con su rostro nuevo.

En el pasado, Wendy Guevara había rechazado el someterse a tratamiento de hormonas para feminizar más apariencia sin necesidad de cirugía, esto debido a los fuertes cambios de ánimo que ha visto en otras amigas transgénero que sí lo han hecho, por lo que tomó la cirugía como una opción ideal.