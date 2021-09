Así quedó el cuello de J Balvin al querer lucirse en el Met Gala con sus cadenas

Quién también brilló en la Met Gala la noche de ayer con su estilo fue J Balvin de 36 años de edad, quien llegó con un outfit de la casa de moda Moschino, pero no todo fue miel sobre hojuelas para el cantante.

Resulta que el colombiano se lastimó todo el cuello esto después de haberse colgado varias cadenas de diamante para la gala, por lo cual su piel quedó severamente lastimada.

En redes sociales circula una foto donde se puede ver el cuello del cantante completamente rojo con las marcas que le dejó dichos accesorios causando asombro entre sus seguidores.

Y es que con esto J Balvin deja en claro que acudir a la Met Gala no es nada sencillo como todos piensan, ya que tiene su sacrificio, por lo cual muchos quedaron impactados con la lesión que se hizo el cantante.

El cuello de J Balvin muy lastimado/Instagram

Otra de las cosas que notaron los fans del cantante es que al parecer no podía respirar, pues el diseño tapaba su rostro y solo tenía una abertura en sus ojos.

Fuera de todo el drama el diseño Moschino fue la sensación para muchos fans del artista, ya que este se le miraba muy bien con todas las incrustaciones que lució el polémico diseño el cual se llevó la noche.

"Señores de eso se trata es gala", "Ya la creatividad se salió de control. No encuentra que crear", Yo sinceramente porque si no se hubiera puesto la máscara no hubiera sido diferente", escriben los fans en redes.

