Así quedó la sobrina de Michael Jackson tras ser apuñalada 7 veces (FOTOS)

Yasmine Jackson, sobrina del difunto rey del pop Michael Jackson, subió en su cuenta personal de Instagram fotografías donde muestra como quedaron sus heridas después de ser apuñalada en siete ocasiones.

El incidente ocurrió el pasado 30 de mayo, cuando la joven de 25 años caminaba cerca de su casa en Las Vegas, lugar donde la presunta agresora comenzó a seguirla y lanzarle insultos raciales, según la versión de la víctima.

La mujer aseguró en su red social que mientras era acuchillada podía escuchar que todo era por su color de piel.

Imágenes de la herida abierta en el siguiente enlace. Se recomienda discreción.

Indicó que el hecho le ha traído secuelas físicas y emocionales, pues no puede mover en absoluto el cuello y tiene dificultades para estar sola.

No puedo mover mi cuello en absoluto. Tengo miedo de estar sola. Le pedí a la gente que me ayudara porque ella me estaba apuñalando y nadie me ayudó, publicó Yasmine Jackson.