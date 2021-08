Así quiere Sylvia Pasquel que sea su muerte cuando se vaya de este mundo

Sylvia Pasquel de 71 años de edad confesó para el programa Sale el Sol, como le gustaría que fuera sus últimos minutos de vida y la manera en que lo visualiza lo sigue decretando.

Y es que la hija de Silvia Pinal está por cerra el final de temporada de la obra El último Aliento, es por eso que no dudó en dar a conocer como serían sus últimos días de vida y explicó que dormida sería algo maravilloso para ella.

Yo me he visualizado que me muero dormida, la muerte que dicen de los reyes, así dormidita voy a pasar de un sueño a otro, confesó la primera actriz muy tranquila.

La razón por la cual Sylvia Pasquel desea que su muerte sea de esta manera es porque no quiere morir en un hospital rodeada de aparatos ni tubos, pues en su casa es una manera mucho más digna de dejar este mundo.

Yo no quiero morir en un hospital de nadie este de tubos, conectada de cosas y así, no es mi meta, dijo la artista quien tiene una extensa trayectoria en el mundo de la farándula.

Para quienes no conocen mucho de Sylvia Pasquel es una mujer muy entregada no solo a su familia, sino a su carrera la cual le ha dado muchas satisfacciones.

Cabe mencionar que la famosa ha dejado por un lado los problemas que enfrenta la dinastía Pinal para centrarse en sus proyectos, ya que no le gusta el escándalo.

