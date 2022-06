Así reacciona África Zavala cuando las chicas voltean a ver a su pareja León Peraza

África Zavala de 36 años de edad, reveló para el programa Hoy que sí es una mujer celosa y más cuando anda por la calle con su pareja León Peraza de 49, ya que en más de una ocasión las mujeres quedan deslumbradas con su galantería situación que no le agrada del todo.

Y es que ambos actores son muy guapas, pero si hay ocasiones en que León Peraza roba suspiros entre las chicas, quienes de inmediato lo voltean a ver, por lo que África Zavala lejos de hacer un drama se tiene que aguantar, dijo entre risas, pues al parecer ya se está volviendo en algo normal para ella.

"La verdad es muy guapo y por ejemplo ayer íbamos caminando y tres chavas así digo, no, pues que voy a hacer o sea mientras él no vea, pues sí ni modo ya estoy acostumbrada porque hacen como que uno no existe y pues no puede ser igual también con él pasan y te ven, pero, pues nosotros nos respetamos cuidamos entonces eso es lo importante", dijo la famosa.

Además, dicha pareja es una de las más unidas del mundo del espectáculo desde hace tiempo, por lo que se encuentran muy felices por todo lo que han logrado que es una bella familia, pues tienen un hijo el cual ya hemos visto en sus redes sociales donde dejan a todos impactados por el parecido que tiene con su padre.

"Cómo no va a sentir celos, si su esposo es guaperrimo. Además no se lo merece, oila!", "Quinto Comentario Que guapo el esposo de África Zavala? Yo también voltearía a verlo semejante muñequito que tiene!", "Pues se ubiera conseguido un feo osea", escriben las redes sociales sobre África Zavala y lo que pasa cuando sale con su pareja a la calle.

