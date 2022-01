Así reaccionó Ángela Aguilar a sus 7 nominaciones a Premio Lo Nuestro; competirá con Majo Aguilar

Majo Aguilar dejó muy en claro: "yo estoy empezando mi carrera en la música ranchera, estoy pisando fuerte y me gusta eso, porque es el resultado de mucho trabajo que vengo haciendo".

Al principio no comprendía el por qué de las comparaciones con su prima Ángela Aguilar, "después entendí, es obvio que van a haber comparaciones, porque así es el mundo del espectáculo desafortunadamente, pero yo solo siento mucho amor por mi familia, yo también estoy muy contenta porque afortunadamente todos, estamos pasando por un momento bien padre de éxito en lo profesional".

Mucho se ha dicho que entre las primas Aguilar supuestamente hay rivalidad , debido a cantar en el mismo género y provenir de la misma familia. En una anterior entrevista con Debate, Majo manifestó tener mucho amor por su familia, "los triunfos de todos los integrantes de mi familia para mí, como los quiero, me dan gusto".

Cabe mencionar que Ángela Aguilar y su prima Majo (hija del también cantante Antonio Aguilar Jr.), fueron nominadas en la categoría Artista revelación del año . En esta misma terna también se encuentran las cantantes Elena Rose, Evaluna Montaner, Kali Uchis, La Ross María, María Becerra, The Change, VF7 y Yendry.

Ángela Aguilar, intérprete de temas como "En realidad", "Ahí donde me ven", "La llorona" y muchos más, expresó su inmensa felicidad ante sus nominaciones a Premio Lo Nuestro .

