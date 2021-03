Así reaccionó Arturo Carmona ante el acoso sexual que sufrió su hija Melenie Carmona

A través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram Melenie Carmona, hija del actor Arturo Carmona y la cantante Alicia Villarreal, reveló haber sufrido acoso sexual en noviembre de 2016 de parte de un familiar cercano. La joven comentó que recientemente su padre se había enterado de esta desagradable experiencia. El actor originario de Monterrey, estado de Nuevo León, México, expresó en la publicación de su hija estar con un profundo dolor al haberse enterado y que le dolía en el alma que en su momento no haya acudido con él.

"Entiendo por que no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti", expresó el actor e telenovelas Arturo Carmona. Describió a su hija como una "fregona" y "valiente" al contar de manera pública el acoso sexual que sufrió. Estas fueron las palabras de padre a hija:

Nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola me tienes a mi y que esto no se queda así, se que lo compartes para dejar un mensaje, el de que ninguna más se quede callada, nunca más mi niña, ni una más. Te veo en un rato más, aquí estoy, te amo.

En otro mensajes que publicó en su feed de Instagram junto a una fotografía con su hija, el también conductor de televisión Arturo Carmona manifestó querer a su hija Melenie Carmona "libre, viva, volando muy alto realizando tus sueños, sin miedos ni temores, siempre estaré ahí para impulsarte y apoyarte, estoy y estaré siempre para ti mi niña, viviendo la vida al máximo con el derecho que tenemos todos, de ser felices. Te amo con toda mi alma ❤️".

Arturo Carmona aseguró que lo sufrido por su hija Melenie Carmona, no se quedará como si nada hubiese pasado. Foto: Instagram @arturo.carmona

Melenie Carmona relató haber quedado al cuidado de esta persona que la acosó sexualmente, pues la familia lo tiene en el concepto de ser responsable, un bueno niño, trabajador y honesto. Su acosador fue a dejar a su novia a su casa; a su regreso tocó la puerta de la habitación de Melenie, diciéndole que había escuchado unos ruidos y que por seguridad, se quedaría a dormir en su habitación: "yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar".

Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme.

La hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal estuvo dos horas encerrada en el baño, en estado de shock y llorando. Cuando salió para enfrentar a estar persona, ya no estaba en la casa. Desde hace cinco años Melenie ha tenido que estar frente a frente con la persona que la tocó indebidamente en los festejos navideños de la familia, debido a que su abuela no está enterada de lo ocurrido. Contó que muchas veces tuvo que aguantarse las ganas de llorar y hacerse la fuerte cuando tenía que verlo; también fue muy doloroso ver que varias de las personas que sabían lo sucedido, trataban a esta persona como si nada hubiera pasado.

"Se que va arder Troya", expresó Melenie Carmona tras revelar acoso sexual

Luego de revelar el acoso sexual de quien consideraba su hermano mayor, publicó una serie de videos en las stories de su cuenta en Instagram, donde comentó: "se que va arder Troya, pero no me importa, no les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento, tuvieron que pasar cinco años para decirle".

Melenie Carmona les dice a todas las personas que han vivido algo similar, que no están sola y pueden contar con ella aunque no se conozcan. "Yo las escucho y yo les creo, quiero que más mujeres y más niñas cuenten su historia y no tengan miedo de que nadie les va a creer".

Algunas personas criticaron a Melenie, sobre todo por haber esperado varios años para contarle a su papá lo ocurrido. La joven respondió a dichas críticas: "no conté lo que mis papás hicieron porque está de más, jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí, intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma, lo hicimos por ella y nada más por ella y yo, estuve de acuerdo con eso".

Dejó muy en claro que no necesita que ciertas personas digan que sus papás no estuvieron para ella cuando sufrió acoso sexual; su mamá Alicia Villarreal la apoyó incondicionalmente, "me tocaron los mejores papás del mundo". Esta fuerte y valiente confesión la hizo en el Día internacional de la mujer, "yo decidí hablar del tema hoy porque yo quería hablarlo hoy y ellos me apoyaron".