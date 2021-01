Así reaccionó Bárbara de Regil tras las burlas recibidas por su comparación con Tarzán

La actriz de cine y televisión, Bárbara de Regil, causó polémica en redes sociales luego de publicar una graciosa fotografía por medio de su cuenta personal de Instagram, en donde la vemos lucir espectacular figura, junto a la del entrañable personaje de Tarzán, a manera de comparación.

Recordemos que la famosa coach de vida de 33 años de edad es una mujer entregada al ejercicio y demás actividades físicas, así como a la alimentación saludable, con la finalidad de conservar su espectacular figura, aunque nunca faltan los haters que se empeñan en opacar su vida de ensueño.

De este modo, la protagonista de "Rosario Tijera" se ha convertido en una de las celebridades más activas en las redes sociales, cosa que se ha incrementado luego del comienzo de la pandemia de Covid-19, al ofrecer a sus poco mas de 7.9 millones de seguidores en Instagram sus rutinas de ejercicio todos los días

Fue debido a su más reciente publicación que los haters no desaprovecharon la oportunidad para llenarla de malos comentarios luego de que realizara una publicación que causó la risa de unos, y la molestia de otros. Se trata de la curiosa imagen en donde la artista hace una comparación entre ella y Tarzán. (Bárbara de Regil se compara con el mismo Tarzán de Disney).

"Si yo fuera hombre... ¿alguien más está conmigo", anotó Bárbara junto a la imagen publicada.

En dicha imagen, la chica fitness aparece portando un traje de baño color verde, mientras a lado, se encuentra la imagen caricaturizada de Tarzán, quien tiene un tapa rabos del mismo color. Cabe mencionar que ya anteriormente, había sido comparada con el personaje a través de un meme hecho por un usuario.

Pese a las burlas desatadas, Bárbara de Regil se toma las cosas con calma, haciendo chistes ella misma de su musculosa figura. Así, la guapa actriz, sigue enfocándose en el manteniendo de su físico, para estar como a ella le gusta y le hace sentir bien, a pesar de los malos comentarios que sugieren que es un hombre.

La imagen compartida tuvo 613,303 me gusta, y 2,960 comentarios. "Tú y tu hermano perdido", "Me gusta más tu abdomen", "Me da gusto que te rías de las burlas", "Eres igualita a él, hasta los pies tienes grandes", "Cuerpazo que se cargan los dos", "preciosa mi Bárbara, me encanta tu actitud y cómo tomas las críticas. Así se hace. Enséñales como se toman las criticas envidiosas que te quieren ofender", fueron algunos de ellos.