Así reaccionó Elissa Marie ante la filtración del video íntimo de su papá Gabriel Soto

Gabriel Soto estuvo recientemente en el programa "Miembros al aire" que se transmite por Unicable, donde habló como no lo había hecho con respecto a la filtración de su video íntimo. El actor de cine, teatro y televisión manifestó que lo más difícil fue tener que hablar con su hija mayor Elissa Marie (fruto de la relación amorosa que tuvo con la actriz Geraldine Bazán). Para el galán de los melodramas mexicanos está fue una situación que lo afectó en muchos sentidos, "evidentemente porque es una violación a tu intimidad".

En el show de televisión antes mencionado conducido por Raúl Araiza, Yordi Rosado, Paul Stanley, "El Burro" Van Rankin y José Eduardo Derbez, el actor originario de la Ciudad de México comentó: "yo tengo dos hijas, que también evidentemente tuve que hablar, sobre todo con la mayor, con la chiquita (Alexa Miranda), no". Con respecto a su hija Elissa Marie de 12 años de edad, dijo que tomó muy bien lo de su video íntimo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La verdad es que me dijo: 'a ver papá, todos los niños lo hacen', me dice: 'no te preocupes por mí, más bien yo estoy preocupada, ¿tú cómo estás?'.

Leer más: ¿Cómo es la relación de Irina Baeva con las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

El ex esposo de Geraldine Bazán y actual prometido de la actriz rusa Irina Baeva, confesó que antes de abordar el tema con su hija estaba bastante preocupado, ya que no tenía claro cómo platicarlo: "creo que subestimé su respuesta y la verdad es que fue maravilloso. Lo primero que te toca y preocupa son tus hijos, que estén bien contigo y vayan a estar bien ante la situación. Cuando hablé con mi hija la mayor sentí un gran alivio, me hizo sentir mucho mejor".

Durante su plática en "Miembros al aire" Gabriel Soto defendió su derecho a grabarse en la intimidad, pues como lo resaltó, es su intimidad. "Todo el mundo me dice: 'ay, la lección de no grabarse' y no sé qué, no está mal grabarse, ¿por qué está mal grabarse? Es mi intimidad, yo puedo hacer lo que quiera, me puedo grabar como quiera, el delito y la cosa es, ¿quién lo filtró? Y eso es un delito grave".

Con respecto a la investigación, el actor de 45 años de edad mencionó que hay una demanda en proceso y aseguró saber quien era la persona responsable de haber filtrado su video íntimo.



Por otra parte, en febrero pasado Elissa Marie cumplió 12 años de edad. En su cuenta de Instagram Gabriel Soto compartió una fotografía mostrando un adorable momento padre e hija, acompañada del siguiente mensaje: "no puedo creer lo grande que ya estás hija mía, gracias por llenar mi vida de amor con ese brillo tan especial de tu alma".

Leer más: Gabriel Soto y Carmen Salinas defienden a Fátima Molina, protagonista de "Te acuerdas de mí"

Te deseo toda la felicidad del mundo mi amor y siempre voy a estar ahí para apoyarte y amarte. Happy birthday baby girl, te amo con todo mi corazón hija ❤️.

Su hija Elissa Marie enterneció los corazones de sus miles de seguidores con su respuesta, "papá, gracias por estar conmigo estos 12 años, no podría pedir un mejor padre, te amo".