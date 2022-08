Así reaccionó Eric del Castillo al enterarse en entrevista de la muerte de Manuel Ojeda: "no me digan"

Ayer por la mañana, la Asociación Nacional de Actores (ANDA), dio a conocer la lamentable muerte del gran actor Manuel Ojeda, quien formó parte de la época de oro del cine mexicano. Tenía 81 años de edad y hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento. Durante su carrera artística, actuó en casi 300 películas y en más de 40 telenovelas.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Manuel Salvador Ojeda, miembro de nuestro sindicato, nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz", manifestó la ANDA en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Varios de sus amigos y compañeros del medio del espectáculo, han expresado su sentir ante su muerte, entre ellos, el actor mexicano Eric del Castillo, quien se enteró de esta triste noticia durante una entrevista con varios medios de comunicación en la CDMX.

"Lamentamos la muerte del señor Manuel Ojeda, usted lo conoció, trabajó con él", comentó uno de los reporteros. "¿Cómo?...No me digan", expresó Eric del Castillo.

El papá de la actriz Kate del Castillo y de la periodista Verónica del Castillo, describió a Manuel Ojeda como un "compañero extraordinario" y un buen amigo, "se están yendo todos mis compañeros y yo sigo aquí navegando, un gran actor, decente, correcto, me duele mucho".

Eric del Castillo, de 89 años de edad, mencionó que los actores son muy raros: se aman cuando están trabajando, pero cuando se acaba lo que están haciendo, cada quien para su casa.

Asimismo, el querido y respetado histrión, originario de Celaya, estado de Guanajuato, México, aunque dijo ser muy malo para las anécdotas, compartió que Manuel Ojeda era un ser maravilloso. "Trabajamos en varias cosas juntos y fue de esos actores que se sienta uno con él y se crece uno porque tienes un buen actor enfrente, te ayuda a interpretar mejor tu personaje, de ese tipo era Manuel Ojeda".

Te recomendamos leer:

Eric del Castillo externó que la muerte a todos nos va a llegar, "la cosa es llevar una vida honorable, una vida decente, dar buenos ejemplos a los hijos, vivir bien, no robar, no drogarse, no ser político".