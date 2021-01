Así reaccionó Galilea Montijo ante su "enemistad" con Marisol González

Los rumores de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta no toleran a X o Y persona en el foro del programa "Hoy", no es nuevo. En repetidas ocasiones se ha dicho que ambas conductoras de televisión tienen gran influencia sobre quien permanece y quien se va de este matutino de Televisa, uno de los shows de mayor rating en México.

En una de las recientes columnas que el periodista Alex Kaffie publicó en el diario El Heraldo de México, aseguró que Galilea Montijo no tolera a su compañera Marisol González. Recordemos que la esposa del ex futbolista mexicano Rafael Márquez, se integró al elenco del matutino de Las Estrellas en 2019, invitada por la fallecida productora Magda Rodríguez.

"Querida Galilea te tengo malas noticias, a mitad de la semana ocurrirá en 'Hoy' algo que va desdibujarte la sonrisa, sucederá un hecho que inevitablemente va a hacer que vomites verde por el coraje, si estás parada, siéntate. ¡Marisol González se reintegra a 'Hoy' el miércoles!", escribió Alex Kaffie en su columna. Cabe mencionar que la ex reina de belleza (ganó el certamen Nuestra Belleza México en el año 2002) y el esposo Rafa Márquez, se contagiaron de Covid-19, por lo que ha estado ausente desde hace varios días del show de televisión antes mencionado.

El también conductor de televisión quien estuvo por varios años al frente del programa "Guau" que se transmitía por Telehit, mencionó en su columna que quiso avisarle a Galilea Montijo "para que no te agarren desprevenida y por si quieres pedirle a los altos ejecutivos de Televisa, que le alarguen la incapacidad a tu compañera que tanto alucinas".

En un encuentro con varios medios de comunicación, la esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias habló sobre su supuesta enemistad con Marisol González. "El Kaffie, ya ves como es, hasta le dije: 'mijo yo creo que tu informante te anda pasando unas notas muy gachas, no es así, mejor pregúntame'".

Galilea Montijo contó que conoce a Marisol desde que ella estaba en programa "Vida Tv", señalando que tal vez algunas personas lleguen a pensar que entre ellas no hay una buena relación "porque no nos toca mucho interactuar a cuadro, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal".

Aquí no es nada de nadie, todos los que venimos, venimos a trabajar, a sacar un barcote que es el programa 'Hoy', que amamos hacer nuestro trabajo, a cada quien le corresponde hacer algo y tratamos de hacer eso lo mejor posible, ya a nuestra edad andarnos peleando como chiquillas de kínder está medio feo, ¿no?

La semana pasada Marisol González quien tras representar a México en Miss Universo 2003, tuvo su debut como actriz en el 2005 en la telenovela de Televisa "Contra viento y marea", tuvo un enlace la semana pasada al matutino ante la preocupación de sus seguidores al no verla en el programa, donde compartió que había dado positivo a Covid-19.

"Pues aquí, reportando, agradeciendo a todos los que han estado en contacto conmigo, a todos los que han estado preguntando, al pendiente, les digo afortunadamente que estoy muy bien, hace aproximadamente 11 días mi esposo y yo iniciamos con síntomas de Covid, nos aislamos, desafortunadamente el resultado de nuestras pruebas fue positivo".