Así reaccionó Imagen Televisión cuando Rocío Sánchez Azuara dijo que regresaba a Tv Azteca

Roció Sánchez Azuara de 58 años de edad, decidió regresar a la que ella siempre ha sido considerada su casa, se trata de Tv Azteca donde estrenará el programa Acércate a Rocío, donde la famosa de nuevo traerá de vuelta la magia del talk show y es que al parecer será muy distinto a los que ya ha realizado.

Fue una entrevista para el programa Ventaneando, donde mencionó que este nuevo proyecto será muy interesante, pero también mencionó como se puso Imagen Televisión donde estaba trabajando recientemente, como tomó la noticia, pues aunque dijo que ella nunca se ha ido enojada o peleada en las televisoras donde ha trabajado, dio a conocer que ellos son los que se enojan.

"Pronto se la toman a mal, ellos no sí, de pronto ellos estoy hablando por ponerte un ellos porque la verdad yo siempre me despido bien, en el último caso me tuvieron a prueba tres meses, era mi proyecto, sigue siendo mi proyecto, en ningún momento se mintió", dijo la conductora mexicana.

Y es que Rocío Sánchez Azuara nunca ha sido una mujer de pleitos, pues por lo regular siempre ha sido una mujer mediadora, algo que siempre se le ha facilitado, es por eso que se le ve muy profesional cuando la vemos en sus programas de televisión, además sus fans la apoyan en todo lo que hace.

"Que gusto volver a tener a Rocío en Azteca. Listos para disfrutar de su programa", "Amo a Rocío, yo no consumo nada de TV aztecapero solo por ella volveré a sintonizar su señal para ver su programa, ojalá lleve a sus especialistas de imagen porque son geniales más los abogados", "Felicidades por volver! Por eso no se puede hablar, ella en Televisa habló mal de Tv Azteca y mírala de nuevo", escriben las redes.

Hay que mencionar que la presentadora mexicana, también ha cambiado mucho su personalidad para bien, pues asegura que la meditación la ayudó demasiado y más cuando perdió a su hija, por lo que ahora se ve una mujer más fuerte, llena de sabiduría, algo que le aplauden en redes.