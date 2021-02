Así reaccionó Luis Hernández al ver uno de los antaños discos de vinyl de Los Tigres del Norte

En una charla que tuvimos con Luis Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, se le mostró un álbum de vinyl de esta sensacional agrupación sinaloense, un disco que fue lanzado cuando él aún no formaba parte del grupo. Al preguntarle al "Tigre menor" lo que venía a su memoria al ver dicho álbum, nos compartió unos muy gratos recuerdos.

Luis Hernández recordó cuando vivió en la ciudad de Mexicali, estado de Baja California, México, por allá en la década de los 80's. En aquel entonces se usaban los walkman de casete. "Cuando veo esos discos, me acuerdo que mi mamá me regaló un walkman para una Navidad y me acuerdo que ponía yo los casetes (de Los Tigres del Norte), porque mi mamá en la casa tiene todos esos discos todavía", comentó a Debate.

Al escuchar la música de sus hermanos en el walkman que le regaló su mamá, la señora Consuelo Ángulo (la "Jefa de Jefes"), se imaginaba en algún momento en el escenario con sus hermanos, formando parte de la agrupación musical del Regional Mexicano.

El álbum de vinyl que le se mostró a Luis Hernández es "Éxitos para siempre" lanzado en 1983, que incluye canciones como "Me maldigo", "Me voy de estas tierras", "Camisa mojada", "Las mismas costumbres", "A peso el beso" y otras más.

Este y otros álbumes de vinyl de Los Tigres del Norte, fueron lanzados bajo el sello discográfico Golondrina. Foto: Debate

Asimismo el integrante de Los Tigres del Norte nos compartió que al ver este álbum, se le vino a su memoria al ver el traje que usaron sus hermanos para la fotografía de la portada, una ocasión cuando los acompañó a un show a San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, que se llevó a cabo en un lugar muy pequeño, donde el escenario estaba al ras del suelo.

Te estoy hablando de los 80's y eso se me viene a la mente, porque me acuerdo que traían, sino era ese traje, era un muy similar, eso es lo primero que se me viene a la mente y ve ahora, siendo yo parte de este grupo que la verdad aunque somos hermanos, los admiro, los quiero y he aprendido tanto con ellos.

"No te imaginas, ha sido parte de mi crecimiento personal y laboral, es una experiencia formidable para mí", resaltó "El Tigre Menor".

"Los Jefes del Jefes" (originarios del poblado Rosa Morada en el municipio de Mocorito, estado de Sinaloa, México), trabajan en lo que será su nuevo álbum de estudio que se espera sea lanzado de manera física y digital en junio próximo. "Será musicalmente muy progresivo", expresó Luis Hernández en esta agradable charla con Debate. "Es un disco que habla de todos los temas que estamos viviendo actualmente, muy apegado a lo que nuestra sociedad está viviendo, desde el tema de la pandemia hasta los cambios de gobierno tanto en México como en Estados Unidos. Y por supuesto, en esta nueva producción discográfica, no podrán faltar las canciones de amor que tanto nos gustan.

Cabe resaltar que a agrupación sinaloense está de manteles largos, al estar celebrando el décimo aniversario de su "MTV Unplugged Los Tigres del Norte and Friends", álbum con el cual ganaron en el 2011 dos Latin Grammy como "Mejor Álbum Norteño" y "Grabación del año" por el tema "Golpes en el corazón", en colaboración con Paulina Rubio. En el 2012 ganaron el Grammy americano como "Mejor Álbum de Banda o Norteño".