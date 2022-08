Así reaccionó Niurka al audio filtrado, donde llama "parásitos" a sus hijos Romina, Emilio y Kiko

En el programa "Chisme no like" se dio a conocer un audio de la vedette cubana Niurka Marcos, donde expresa su aparente molestia por seguir manteniendo a sus tres hijos: Romina, Emilio y Kiko, esto ante unas dificultades financieras y la falta de trabajo.

En dicho audio, Niurka llamó "parásitos" a sus hijos. "Este año, como yo no he tenido trabajo, solo he tenido para sacar mis necesidades y no me dio para más, y eso fue lo que pasó este año, la metamorfosis de liberarme de toda esta carga que tenía de mantener literalmente a huevones, parásitos".

En un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos en la Ciudad de México, reaccionó al audio que se dio a conocer, donde llamó "parásitos" a sus vástagos, señalando que hay mucha gente mal intencionada.

"Y si, en algún momento, le he tenido que decir a mis hijos: 'ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas', se los he tenido que decir en el momento que se los he tenido que decir y se los he dicho correctamente".

De acuerdo con Niurka, de 54 años de edad y originaria de La Habana, Cuba, alguien de su familia habría filtrado el audio antes mencionado. "Yo me imagino que la persona que filtró esos audios definitivamente es familia, qué pena, qué lástima porque no logró su cometido".

Quien también reaccionó a esto, fue Romina Marcos. En un video compartido en las stories de su perfil en Instagram, mostró todo su amor y apoyo a su mamá.

"Escuché el audio de mi mami, eso fue hace muchos años y la gente no tiene ni idea de lo que nosotros, como familia, hemos pasado para hoy ser más fuertes, no lo van a lograr, no van a vernos peleados nunca".

Cabe mencionar que Kiko, el primogénito de Niurka, es fruto de su primer matrimonio con Federico, un policía judicial de la PGR, a quien la vedette conoció cuando llegó ala Ciudad de México. Al ser víctima de violencia intrafamiliar, se separó.

De su segundo matrimonio con Jorge Francisco Pasos tuvo a su hija Romina; en su canal de YouTube, la joven ha compartido que su padre es originario del estado de Yucatán, México, y se dedica a las finanzas. De su tercer matrimonio con el productor de televisión Juan Osorio, nació su hijo Emilio.