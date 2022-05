Así reaccionó Sebastián, ante las lágrimas de su papá, al querer reconciliarse con sus tres hijos

El controvertido actor mexicano Alfredo Adame, actualmente forma parte del reality show "Soy famoso ¡Sácame de aquí!" de TV Azteca. Una de las recientes emisiones, lloró ante las cámaras del programa al hablar de sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián, de quienes está distanciado tras su separación de la actriz Mary Paz Banquells, con quien estuvo 25 años casado.

Con lágrimas en sus ojos, el también conductor de televisión expresó esperar que algún día, sus hijos y él puedan arreglar sus diferencias, dejando muy en claro que ha sido un muy papá, luego de que sus retoños, supuestamente, lo llamaron "un mal padre".

"A mis hijos les di la vida, amor, cariño, respeto, los apoyé y les di todo en absoluto, siempre fui su mejor amigo, compañero y su papá", expresó el ex conductor del programa "Hoy" en Televisa.

Asimismo, Alfredo Adame se ofreció a ver a sus tres hijos en algún lugar, darles un beso, un abrazo sin recriminaciones, "estoy dispuesto a que seamos padre e hijos otra vez, sí me lastimó que su mamá los alienara en mi contra, al grado que llegué a desconocerlos y a desheredarlos".

Ante esto, en una entrevista para el programa "Venga la alegría", Sebastián Adame Banquells, hijo menor de Alfredo, se mostró en la mejor disposición de arreglar las diferencias con su progenitor y aclaró que nunca lo ha llamado "mal padre".

"Por una parte, se siente bonito escuchar eso (la reconciliación que busca su padre), porque al final han sido dos años de estar con el miedo de: '¿por qué me va a llamar los periodistas?, ¿Qué dijo mi papá?', entonces, nunca hubo ese problema de que mi papá nos alienara de él o que le dijéramos mal padre, porque no. Yo siempre, a pesar de todo, sabía que estaba trabajando y que nos estaba dando la mejor vida que él podía".

Sebastián Adame externó que si su papá ya está cambiando y aceptando los errores que cometió, con todo gusto anhela una reconciliación. "Si ya no quieres estar en nuestras vidas, mejor no nos metas y ya no nos hablamos, pero si ahora quiere retomar la relación, con todo gusto y super bienvenido, solo que fueron dos años de cosas feas que él dijo públicamente".

Asimismo, el joven le pide al actor de telenovelas, si realmente quiere un acercamiento con sus hijos, enviarle un mensaje, "que se acerque a donde vivimos, porque, al final, vive a una cuadra de nosotros, sabe donde encontrarnos y que tenga esa iniciativa".