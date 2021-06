Así reaccionó Toni Costa cuando le preguntaron si era gay; al parecer le fue infiel a Adamari López

El bailarín y coreógrafo español Toni Costa supuestamente le fue infiel a la madre de su hija Alaïa, la conductora y actriz puertorriqueña Adamari López, lo que habría provocado su separación.

El periodista de espectáculos argentino Javier Ceriani tuvo una entrevista con Toni Costa para el show "Chisme no like", donde fue muy claro con cada una de sus respuestas. Cuando le preguntó al bailarín de 37 años de edad sobre los rumores de ser gay, le respondió: "¿en qué te basas?".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cada uno con el respeto hacia las personas como sea, nosotros no tenemos que decir absolutamente nada, todo es mentira.

Leer más: ¿Dónde ver 'Luca', la nueva película de Disney Pixar?

Toni Costa manifestó que tanto Adamari López como él, siempre se han mostrado muy transparentes y han compartido parte de su vida con el público, "pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen, no son justas".

Más allá de afectarle lo que los demás puedan decir o inventar sobre él, lo que realmente le molesta es que todo puede repercutir en un futuro en su hija Alaïa. "Las personas adultas como tú, deberían saber que tenemos una niña pequeña, deben pensar en eso", le dijo Toni Costa a Javier Ceriani.

Leer más: Juan Rivera dice que en Culiacán hay mujeres 100 veces mejores que Belinda

Asimismo Toni Costa dejó muy en claro no haberle sido infiel a Adamari López y no descarta una reconciliación con la mamá de su hija. "Siempre he querido, ella también, pero es un proceso que estamos pasando, como cualquier pareja y que hay que respetar. El tiempo dirá, y si tiene que ser para estar juntos, lo estaremos, y si no, es porque será lo mejor para cada uno".

Síguenos en