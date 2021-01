Así reaccionó el ARMY de BTS ante el MV "Dream on" de TinyTan con "00:00 (Zero O'Clock)"

En el cuarto álbum de estudio de BTS, "Map of the Soul:7", se incluye la canción "00:00 (Zero O'Clock)" a cargo de la vocal line (conformada por Jin, Jimin, V y Jungkook). En esta bella canción los Idols le dicen al ARMY, que aunque tengamos un día difícil lleno de tristeza y dolor, al final del día las manecillas del reloj marcarán las 00:00 horas, el comienzo de un nuevo día con una nueva oportunidad de ser felices y mejores seres humanos.

De igual manera los Bulletproof Boy Scouts dejan muy en claro que siempre estarán para sus fans sea cual sea la situación. Todo esto se refleja en el nuevo MV de TinyTan, la versión animada de BTS. Dicho MV titulado "Dream on" usa la canción "00:00 (Zero O'Clock)".

El MV de TinyTan tocó los corazones púrpuras del ARMY. Varias fans de Bangtan compartieron con Debate sus lindos sentimientos. "Me hizo llorar, a veces hay días que no son nada buenos pero la música de BTS, está ahí para hacer todo más pasajero, esta canción en particular trae el mensaje de que siempre hay un mañana y en punto de las doce, hay una oportunidad de un día mejor", nos compartió una seguidora de la boy band surcoreana.

El fandom coincide que las lágrimas brotaron de sus ojos de un momento a otro, al ver las imágenes del MV con la canción antes mencionada. "Sin pensarlo comencé a llorar", expresó una ARMY a Debate, señalando que este era el efecto que BTS provoca en muchas personas con las letras de sus canciones, "sus letras te hacen sentir especial, saber que no estás sola y que sin importar que, ellos estarán para nosotros".

Una fan de nombre Alejandra, compartió que al ver el MV de TinyTan, miró la historia del ARMY con BTS:

Hay un dicho que dice que no llegaste a BTS tarde, ellos llegaron a tí cuando los necesitabas y es tan cierto, porque nos han dado confort en momentos tan difíciles sobre todo, como este 2020.

Es tan hermoso. Creo que algo que siempre me ha encantado son todos los detalles y símbolos que incluyen en este tipo de MVs, aparte de que las animaciones van a la par con la letra.

En el MV una joven regresa a su hogar luego de tener un día triste y al no poder dormir por la tristeza que la invadía, los TinyTan aparecen para sanar su corazón y decirle que las 00:00 horas tendrá una nueva oportunidad de ser feliz. La joven (quien apareció en un anterior MV de TinyTan como empleada de una pastelería), es llevada a un viaje mágico sobre una ballena, acompañada de las versiones animadas de BTS. Al estar en lo alto del cielo toca el piano, una de las pasiones que le da mucha felicidad.

Al cumplir su misión, TinyTan se retiran de la habitación de al joven quien duerme placenteramente tras lo vivido. "A mí en particular me fascina '00:00 (Zero O'Clock)' y ver a TinyTan en video es fabuloso, todo fue perfecto, me dio mucha melancolía ver la situación de la chica, pero te das cuenta que nunca hay que dejar de soñar y hacer lo que te hace feliz", dijo otra ARMY.

Una fan de nombre Lorely, nos compartió que el ver el MV "Dream on" de TinyTan, se sintió como esa emoción de cuando eres niño y te levantas con una galaxia no sólo en el corazón si no en el alma, esa emoción de cuando en un día triste alguien te regalaba un abrazo sin tu haberlo pedido, como esa sensación al probar tu dulce favorito, "se sintió como todas esas hermosas sensaciones que llenaban de calidez desde la punta de tu cabello hasta las puntas de tus dedos, fue reconfortante saber que ARMY y BTS tienen esa relación especial, ver todo eso traspasó la pantalla y ese confort generó lágrimas, pero no de las amargas".

Sino de esas lágrimas que sientes que te abrazan el alma entera, que te hacen saber que compartes algo más allá con personas que aún sin estrechar frente a frente sus manos, saben que en algún lugar estas y necesitas lo mismo que ellos, amor.

Por acá seguimos llorando con todo. El vídeo en verdad que nos hizo pensar que pesar de tener un mal día, @BTS_twt son nuestro refugio y nos hace levantar nuestros ánimos ����. Nos identificamos 100%

La usuaria de Twitter @valdiviezoRoja1 mencionó que literalmente estaba sonriendo al ver el MV animado, "pero mis lagrimas no podía contenerlas, me sentía como si yo fuera la chica y me dolió en el alma ver que se ponen tristes cuando BTS ya tiene que irse, no sé si lo voy a superar algún día".

El fandom señaló que no hay palabras para describir el sentimiento de esta bella canción, "muchas nos identificamos ya que en muchas situaciones nos sentimos solas, pero es un abrazo al corazón".

"Creo que la gran mayoría nos identificamos con ella (con la joven del video), como su música puede ser ese lugar seguro donde refugiarnos, fue hermoso", opinó otra seguidora de "Los chicos a prueba de balas".