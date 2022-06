Así reaccionó la actriz Silvia Pinal al ser decretado su día oficial en Las Vegas, Nevada (VIDEO)

En un comunicado, el productor Iván Cochegrus dijo que esta decisión no tiene que ver con las condiciones físicas de Silvia Pinal, sino por una severa campaña de rumores, desprestigios y hasta una extorsión. Asimismo, se dio a conocer que realizará una reestructuración del guion de este musical, para que la historia se centre en el personaje de la Matriarca de la Dinastía Pinal.

Asimismo, la mamá de la cantante Alejandra Guzmán y de la actriz Sylvia Pasquel, mencionó que presumirá este reconocimiento a todos sus allegados, "pero lo voy a llevar, sobre todo, en mi corazón, me voy feliz, me voy agradecida".

Ante varios medios de comunicación que asistieron a su hogar, Silvia Pinal expresó su gran sorpresa y emoción por esta distinción . "No es fácil el momento en que te ofrecen este premio, para mí fue una sorpresa muy agradable, porque es un premio especial fuera de mi país estando en México".

La Matriarca de la Dinastía Pinal , de 90 años de edad, no solo recibió el documento donde queda instaurado su día en Las Vegas, sin también, le dieron las llaves de la ciudad, una medalla conmemorativa y un galardón de diamante .

