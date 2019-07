Así reaccionó la mejor amiga de Cameron Boyce tras su muerte

Leyendo una emotiva carta que escribió para su mejor amigo Cameron Boyce, la actriz Dove Cameron decidió publicar en Instagram una serie de videos en blanco y negro, abriendo su corazón a sus 27 millones de seguidores.

Dove comenzó explicando que se sentía muy extraña publicando sobre Cameron en redes sociales porqué la situación era muy emocional, privada, íntima y la redes son todo lo opuesto a eso.

Estaba volviendo de terapia y decidió publicar sus sentimientos con sus seguidores, escribió algo que les leyó a los usuarios donde expresaba:

Las últimas 72 horas fueron como dos semanas y las pasé tratando de convertir mis pensamientos y sentimientos en palabras". Expresó Cameron

No he podido pensar en intentar resumir algo donde no hay palabras adecuadas en el idioma inglés... Nunca he tartamudeado o no he podido pensar antes de estas últimas semanas, mi sistema todavía está en shock, mi cerebro aún está brumoso y lleno de agujeros", agregó la estrella de Disney.