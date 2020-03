Así reaparece Sabo Romo de Caifanes tras haber sido golpeado en la CDMX

Sabo Romo, el bajista de Caifanes, sale a hablar por medio de las redes sociales luego de que sufriera un ataque a golpes y amenazas de muerte en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX a manos de un hombre al que le pidió que no obstruyera las líneas peatonales.

En el video que subio a su red social, el bajista del grupo Caifanes dijo que tras el ataque, registrado el pasado 30 de enero, su estado de salud es estable, se encuentra recuperándose poco a poco y aseguró que pronto volverá a tocar en el grupo.

“Hola queridos soy Sabo Romo, como saben soy víctima de un cobarde ataque que puso en riesgo mi vida y que afortunadamente fue tratada en el momento correcto, a la hora correcta, con las autoridades correctas y con la atención correcta. Mi salud está mucho mejor, me estoy recuperando despacio, pronto estaré de regreso echando rock and roll”, dijo.

Por otro lado, el rockero dijo que confía y que espera que pronto se haga justicia por lo ocurrido.

“Estoy en manos de las autoridades y estoy esperando igual que muchos de nosotros, que hagan su trabajo correctamente, lo están haciendo. Espero que la gente, como el tipo que me agredió, esté fuera de la calle. Estoy consciente de que si las autoridades hacen bien su trabajo podremos retomar una parte de la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados en nuestra Ciudad. Me parece que no tenemos por qué estar expuestos al aire de alguien que no tiene control de sí mismo, quiero agradecerles sus buenos deseos, su enorme corazón”.

Recordemos que fue el pasado 30 de enero cuando el músico caminaba por las calles de la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía antes referida cuando le pidió a su ahora agresor, identificado como Humberto Francisco N que no obstruyera las líneas peatonales, este se bajó de su automóvil y comenzó a golpearlo hasta mandarlo al hospital.