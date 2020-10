Así recibieron a Alicia Machado en el programa Hoy

La conductora de televisión y ex reina de bellaza Alicia Machado, estuvo como invitado especial en el programa Hoy, el matutino de Televisa. La también actriz originaria de Maracay, Venezuela, participó en varios de los segmentos de este programa de entretenimiento bajo la producción de Magda Rodríguez. Asimismo compartió en su cuenta de Instagram algunos videos.

Alicia Machado primeramento publicó en su feed de Instagram un video donde se dirige a las instalaciones de Televisa. "¿Dónde creen que ando? En la Ciudad de México, aquí venimos en las camionetas fabulosas y famosas de Televisa, vinieron a buscarme, voy a estar en vivo en el programa Hoy...aquí estamos mi gente, a trabajar, a entretenerlos, a llevarles un poquito de alegría, gracias como siempre en México y en Televisa que siempre me reciben con tanto amor, ya son muchos años de cariño".

En otra de sus publicaciones en Instagram, la ex Miss Universo Alicia Machado compartió un video junto a Andrea Legarreta (una de las conductoras estelares del programa Hoy) desde la sala de peinado y maquillaje. En dicho video la esposa del cantante Erik Rubín le expresa a la actriz lo mucho que la quiere.

Gracias a mi casa Televisa por invitarme a el show número uno de las mañana, de México para el mundo, los amo. Piso suelo azteca y esto es una parranda de amor por todos lados, soy muy afortunada de tener este cariño de todos ustedes mis fans mexicanos, no tienen competencia.

Al ver a Alicia Machado en Hoy varios usuarios se preguntaron dónde estaba Galilea Montijo; asimsimo se preguntaron si la venezolana remplazará a Gali. Cabe mencionar que en uno de los segmentos del matutino, Andrea Legarreta dio a conocer que luego de muchos rumores y especulaciones, los altos ejecutivos de la empresa tomaron la decisión que Magda Rodríguez continuará como productora del programa un año más. Alicia halago a todos los conductores de este show: "ustedes son unas personas muy queridas, tienen unas energías tan lindas, sangre liviana como dicen, ustedes caen tan bien y eso pasa al otro lado (de la pantalla)".

Alicia Machado recibe el incondicional apoyo de sus fans

Alicia Machado de 43 años de edad es una de las mujeres más bellas del espectáculo, pues no por nada se coronó como Miss Universo en 1996 poniendo el nombre de su natal Venezuela en alto, por lo que la vida a premiado muy bien a la famosa que sigue siendo todo un manjar para sus fans, pero no todo has sido miel sobre hojuelas para la modelo y aquí te diremos por qué.

En 2013 Alicia Machado, quien se encontraba en lo más alto de su carrera gracias a la telenovela La Madame (donde era la protagonista) pasó por un momento que la marcó por completo, pues le diagnosticaron cáncer de seno, por lo que tuvo que esconderle su mal a la producción, pues deseaba sacar el proyecto adelante y aunque lo logró se ausentó durante un tiempo de otros trabajos para llevar un tratamiento de quimioterapias las cuales le han causado estragos hasta la fecha, por lo que cada vez que recuerda dicha etapa le cuesta mucho narrarlo ante las cámaras.

"Estoy ahora por comenzar un tratamiento otra vez cierro el año con esa mala onda (2019) de que tengo que empezar el tratamiento ahorita en diciembre en Miami lo bueno es que me voy a Miami otra vez, ahi me van a tener un rato, este pero bueno Dios sabe lo que hace y sigo luchando por mi salud", dijo Alicia Machado para El Gordo y La Flaca.

Mientras tantos sus fieles seguidores le han dado muchos ánimos en todo momento, pues la quieren ver con mucha salud para que siga actuando, ya que el ser actriz se le ha dado muy bien, por lo sus redes sociales siempre están llenas de comentarios positivos.