Así recuerda Lucía Méndez su relación con Luis Miguel, y cómo la conquistó a pesar de la diferencia de edad

Lucía Méndez tuvo una relación fugaz con Luis Miguel, y la cantante contó detalles sorprendentes de cómo fue el encuentro entre ambos y cómo logró conquistarla.

Luis Miguel tenía tan solo 17 años cuando conquistó a Lucía Méndez, que en ese entonces tenía 30, según contó la también actriz. Sin embargo, El Sol le mintió, diciéndole que tenía 20.

Lucía Méndez recordó a un lado de Yordi Rosado en entrevista algunos detalles de lo que fue la relación amorosa que tuvo con Luis Miguel, cómo la conquistó, y hasta reveló que en un principio no se sentía tan enamorada de él como él estaba de ella.

Fue en Miami, cuando los dos se encontraron en un festival, que Luis Miguel tocó la puerta de Lucía Méndez en su intento de acercarse a ella. Este se presentó utilizando un traje muy elegante y una botella en la mano, mientras que ella usaba pijama porque ya se había preparado para dormir.

“A la una de la mañana llegó me tocó la puerta, y le dije ‘¿Qué pasó?’, yo con los pelos parados”, contó Lucía Méndez. “Le dije, ‘Luis Miguel, por favor, ya me estoy durmiendo’”.

Luis Miguel le contó que estaba teniendo problemas emocionales al no encontrar a su mamá, por lo que Lucía Méndez accedió a escucharlo.

Pero fue la edad de Luis Miguel lo que detuvo a Lucía Méndez de llegar más allá esa noche, por lo que no hubo ni siquiera un beso.

“Yo lo veía como un chavito, me dijo que tenía 20, yo 30, le llevo diez años, y dije no, qué flojera”.

A pesar de ello, Lucía Méndez contó que posteriormente Luis Miguel la siguió buscando, le llamaba por teléfono y le enviaba regalos, algunos de ellos que ni siquiera llegó a recibir.

Así se veían Lucía Méndez y Luis Miguel cuando los dos tuvieron un romance

Eventualmente, a Luis Miguel se le cumplió y finalmente Lucía Méndez terminó por sentir atracción por él, por lo que juntos empezaron una relación.

“Llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí”.

Sin embargo, la cantante contó no sentirse del todo cómoda, pues no dejaba de pensar en la enorme diferencia de edad entre ambos.

“Anduvimos como tres, cuatro meses, y yo me sentía rara, porque yo le llevaba aparentemente 10 años y no era así, él tenía 17, y me engañó”.

Si bien en ese momento la diferencia de edad fue lo que ocasionó que terminara la relación con Luis Miguel, hoy Lucía Méndez lo toma con humor, y bromeó con Yordi Rosado diciendo que por esa relación pudo haber ido a la cárcel.

“Me hubiera tenido que llevar mis cigarritos para fumármelos en el bote”, dijo ante las risas de Yordi Rosado.

Aún con los 13 años que se llevaban, Lucía Méndez platicó que juntos vivieron anécdotas muy divertidas en el departamento de ‘Micky’, como apodó a Luis Miguel, y que ella con 30 años tenía una mentalidad mucho más joven e inmadura, mientras que él a los 17 era mucho más maduro, además de considerarlo muy inteligente, y un buen besador.

Fue la misma Lucía Méndez quien terminó con la relación, ya que no podía dejar de pensar en que la diferencia de edades era grande, y sabía muy bien que eso no era correcto.

“Siempre tenía como ese juicio, de decir, no, no está bien, no me puedo enamorar, no debo andar con Luis Miguel”.

La cantante contó que años después, cuando Luis Miguel tenía 28, volvieron a tener un encuentro en el que se dijeron “de todo”, pero nunca se asomó la intención de regresar, pues Lucía Méndez considera que decepcionó a El Sol al dejarlo la primera vez.