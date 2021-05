Así responde Carlos Rivera a comentarios que lo apuntan como el Chayanne de la nueva generación

Luego de que en redes sociales la mayoría de los usuarios coincidieron en nombrar oficialmente a Carlos Rivera como el Chayanne de la nueva generación, el cantante mexicano dio una respuesta a las comparaciones.

Carlos Rivera comentó que, pese a lo halagado que se siente al ser comparado con una artista como Chayanne, no intenta ser como él, sino que busca ser conocido por su propio nombre y su música.

Detalló, previamente ya había conocido al puertoriqueño, y no tuvo más que palabras de admiración hacia él como persona, aunque niega ser su nueva versión como se ha dicho en redes sociales.

No solamente el talento para el canto había sido lo que originó la opinión generalizada de que Carlos Rivera es el nuevo Chayanne, sino también su energía en el escenario y su atractiva apariencia, ambos siendo el objeto del deseo de muchas y muchos.

De hecho, hace unas semanas los dos cantantes habían sido tendencia en redes sociales debido a una conversación en Twitter en la que el mexicano fue coronado como el equivalente al puertoriqueño entre la nueva generación de cantautores.

En una reciente entrevista hecha a Carlos Rivera para una estación de radio, el cantante finalmente reaccionó a las comparaciones, declarando estar muy halagado por ellas.

“Me siento honrado, sobre todo cuando es una gran persona. He tenido el gusto de saludar a Chayanne alguna vez y tenemos personas en común, y yo siempre dije que es de las mejores personas, que todo el mundo habla de él”, dijo. “Él es un gran artista”.

Aún así, Carlos Rivera negó querer ser como Chayanne, pues él intenta que su carrera y su música lo hagan un artista único, sin pretender ser nadie más:

“Yo he tratado de ser yo obviamente, yo no quiero ser nadie (más) y al contrario, mi carrera es muy específica, y yo soy un cantautor que he querido que mi música sea la que hable por mí”, agregó.