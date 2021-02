Así responde Leticia Calderón a sus hijos, cuándo preguntan por los delitos de su papá Juan Collado

Fue en junio de 2019 cuando el abogado mexicano Juan Collado fue detenido en un restaurante ubicado en Paseo de Las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En una reciente entrevista que la actriz de telenovelas Leticia Calderón tuvo para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, comentó lo que dijo a sus hijos Carlos y Luciano, cuando le preguntaron por los delitos que mantienen a su padre en prisión.

"Mamá, ¿qué es lavado de dinero?", le preguntaron sus hijos, fruto del matrimonio que tuvo Leticia Calderón con el abogado Juan Collado, hoy esposo de la ex actriz Yadhira Carrillo. La actriz mexicana recordada por muchos de sus protagónicos en las telenovelas de Televisa como "Esmeralda", les respondió: "pues no sé, vamos a 'gugulearlo' y vamos a investigarlo".

Asimismo la hermosa actriz originaria de la Ciudad de México, les ha dicho a sus hijos Luciano y Carlos de 16 y 15 años de edad respectivamente, que ante la situación legal por la cual atraviesa su papá (quien permanece en el Reclusorio Norte en la CDMX) "no juzgamos, no culpamos, no opinamos, porque nosotros no sabemos absolutamente nada". Esta es una de las valiosas lecciones que Leticia Calderón ha dado a sus hijos:

Yo siempre les he dicho: 'con los tuyos con o sin razón', tienes que estar y además es tu padre y lo respetas, el día de mañana si tú tienes alguna pregunta se la harás a él y son cosas que yo no puedo contestar (sobre los delitos por los cuales fue encarcelado), yo contesto lo que está en mis manos.

Juan Collado es llamado "el abogado de la mafia del poder". En los 90's fue el abogado defensor Raúl Salinas de Gortari (hermano del ex Presidente de México Carlos Salinas de Gortari), acusado de enriquecimiento ilícito y del homicidio del político Francisco Ruiz Massieu. El ex esposo de Leticia Calderón estuvo al frente de su defensa hasta su liberación en 2005. Cabe mencionar que el abogado representó al también ex Presidente de México Enrique Peña Nieto, en su controversial divorcio de Angélica Rivera.

Las llamadas que Juan Collado ha hecho a Leticia Calderón desde prisión

En la entrevista que Lety Calderón tuvo para el programa de televisión antes mencionado, reveló que Juan Collado ha estado en contacto desde prisión tanto con ella como con sus hijos. El abogado habló con la actriz cuando estuvo enferma por su contagio de Covid-19, cuando falleció su papá a causa de este virus, con sus hijos se comunicó el pasado 14 de febrero.

Leticia Calderón resaltó que eso es lo que le agradece de todo corazón, "que hable con los muchachos porque a ellos les gusta escucharlo, un hijo siempre va a necesitar a su papá y a su mamá, es una tontería estar peleado o tomar a los hijos para algún un interés de ambas partes". Con estas palabras dejó muy en claro mantener una cordial relación con su ex esposo, por el bienestar de sus hijos Luciano y Carlos.

La actriz de 52 años de edad manifestó que ha trabajo mucho desde pequeña y por lo tanto, no necesita bienes materiales de parte de su ex esposo, solamente le pide estar cerca de sus hijos. "Cuando nos separamos yo no le pedí absolutamente nada, porque nunca estuve con él por eso, estuve con él por amor".