Así responde la escultural Maribel Guardia a los rumores de haber sido amante de Vicente Fernández

"Querido amigo, la música universal y la Regional Mexicana en particular, están de luto con tu partida. Extrañaremos tu calidad humana, tu devoción por la familia, el Don del canto y la interpretación con que te dotó el cielo", expresó en sus redes sociales Maribel Guardia, tras el deceso de "El Rey".

"Nada debo y nada temo, literalmente, a Merle me extraña, yo le tengo cariño, es una compañera que ha pasado por cosas muy difíciles y como mujer, la respeto, le mando un saludo, Merle, habla de tu vida".

"Yo estuve con Doña Cuquita cuando se despidió Don Vicente Fernández, estuve con toda la familia y si hubiera andado con él lo diría, pero no, Vicente siempre fue conmigo un caballero, tal vez porque siempre existió una amistad con Doña Cuquita y fue un hombre respetuoso conmigo".

En una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, Merle Uribe comentó que Maribel Guardia anduvo con Vicente Fernández , en la época de sus primeras películas en el extinto "cine de ficheras" y de sus primeros palenques. "Sí, anduvo con él, no novia, anduvo con él".

