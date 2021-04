Así responde la ex actriz de telenovelas Allisson Lozz a las críticas por su apariencia física

Allisson Lozz publicó recientemente en las stories de su cuenta en Instagram un video donde mostró su bello rostro al natural, sin una gota de maquillaje, para compartir con sus miles de seguidores su cuidado de piel y su rutina de maquillaje. Aunque recibió muchos halagos de parte de sus fans, no pudieron faltar los comentarios negativos; algunas personas ocuparon su tiempo para criticar la apariencia física de la ex actriz de telenovelas, quien no dudó en mandar a sus haters un claro mensaje al respecto, sin caer en los insultos.

La ex actriz mexicana de 28 años de edad manifestó en otro video que publicó, que la biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca; por lo tanto Allisson Lozz no permitirá que nadie le falte al respeto.

En este Instagram yo no permito gente que saque cosas podridas de su corazón para nadie, ni para mí.

Asimismo la ex protagonista de la telenovela "Al diablo con los guapos", les hizo saber a todas esas personas que se dedican a tirar hate, que simplemente serán bloqueadas de su cuenta en Instagram.

Allisson Lozz señaló que cualquier persona que hable cosas malas, porque todo mundo puede dar su comentario, pero si la intención de esas personas es herir a alguien, "yo te voy a bloquear, siempre lo hago y siempre lo haré, así que si me siguen por alguna razón negativa o comentario negativo vas a ser bloqueado".

Allisson Marian Lozano Núñez, nombre real de la ex actriz de Televisa, se dio a conocer en el 2002 al participar en el show de televisión "Código F.A.M.A.". En el 2003 tuvo su debut actoral en la telenovela infantil "Alegrijes y rebujos". Al año siguiente tuvo su primer protagónico en "Misión SOS".

Tras participar en "Rebelde" tuvo su primer protagónico para una telenovela juvenil, "Al diablo con los guapos", junto al actor Eugenio Siller. El último melodrama en el cual participó fue "En nombre del amor" junto a Sebastián Zurita, Leticia Calderón, Victoria Ruffo, Arturo Peniche y varios actores más. Teniendo una prometedora carrera artística, en el 2010 sorprendió al dar a conocer su retiro de la actuación, mencionando que quería dedicarse en cuerpo y alma a su familia.

Allisson Lozz tiene 10 años de matrimonio con Eliu Gutiérrez; fruto de su amor procrearon a sus hijas London Rose y Sydney. Actualmente la ex actriz de telenovelas es Testigo de Jehová y Directora senior Mary Kay-Unidad Cadillac Plus.