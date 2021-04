Así respondió Ludwika Paleta, esposa de Emiliano Salinas, a rumores de ser víctima de la secta NXVIM

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ludwika Paleta habló como pocas veces lo ha hecho, sobre su matrimonio con el empresario mexicano Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex Presidente de México Carlos Salinas de Gortari. La actriz de cine y televisión manifestó que si las personas conocieron muy bien al padre de sus gemelos, dejarían de "decir tantas tonterías".

El esposo de la actriz mexicana de origen polaco Ludwika Paleta, fue relacionado con Keith Raniere, fundador de la secta sexual NXVIM. Contó que tras su difícil divorcio del actor Plutarco Haza, tuvo varias relaciones amorosas hasta que tuvo "la gran fortuna de conocer a un hombre maravilloso", refiriéndose claro a Emiliano Salinas Occelli.

Nos amamos, nos disfrutamos, nos reímos juntos, nos enamoramos y tenemos unos hijos precioso; yo siempre digo que si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tonterías.

Luego de que su esposo fuera relacionado con la secta sexual NXVIM, surgieron rumores de que la hermana de la también actriz Dominika Paleta, era una de las víctimas de dicha secta. En su charla con Mara Patricia Castañeda (ex esposa del primogénito del cantante Vicente Fernández), Ludwika manifestó que si ella estuviera en un matrimonio donde realmente la pasara mal, donde no estuviera feliz, donde estuviera viviendo una cosa espantosa, "se notaría, creo que esas cosas se notan, es muy evidente, no hay manera de esconder algo por mucho tiempo".

Ludwika Paleta resaltó que las personas hablan de lo que quieren y reparten lo que le sobra, "yo así tomo las cosas que se escriben, que leo, que se dicen, no es nada nuevo que la gente habla, dice y supone, la gente no se pone a rascarle más allá; hay mucha gente que no piensa, que no se cuestiona las cosas, que escucha una cosa y la repite sin más".