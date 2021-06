Así reveló Chiquis Rivera el abuso sexual de parte de una mujer, el secreto que no contó a su mamá

Chiquis Rivera lanzó su libro "Perdón (Forgiveness)" en abril de 2015, más de dos años después de la muerte de su mamá Jenni Rivera, "La Diva de la Banda". En las páginas de su autobiográfico habló sobre el distanciamiento con su progenitora y además, reveló que no solo sufrió el abuso sexual de su papá José Trinidad Marín, sino también el de una mujer muy cercana a la familia.

"La joven cantante también se atreve por primera vez a confesar otro gran secreto que llegó incluso a ocultarle a su madre en vida", dice la sinopsis de su libro autobiográfico. Por varios años el nombre de la mujer que abusó sexualmente de Chiquis Rivera ha sido todo un misterio, sin embargo, hace unos días su tía Pita Saavedra (hermana de su abuela Doña Rosa) fue señalada como su abusadora.

En una entrevista que Chiquis Rivera tuvo con Karla Martínez en el show de televisión "Despierta América" de la cadena Univisión, habló sobre este abuso sexual que nunca le reveló a su mamá.

Eso es una cosa que fue difícil para mí contarla, pensé muchas veces: '¿Lo cuento? ¿No lo cuento?', me decidí contarlo porque es parte de mi vida, no puedo sentirme avergonzada de eso.

Chiquis Rivera resaltó en aquella charla en el matutino antes mencionado, que tomó la decisión de hablar sobre este abuso sexual para ayudar a otras "jovencitos o hasta niños, jovencitos que están pasando por eso, mi responsabilidad es poder ayudar en lo que yo pueda".

La sobrina del también cantante Lupillo Rivera y ex esposa de Lorenzo Méndez (ex vocalista de La Original Banda el Limón), mencionó que este era el motivo de haber escrito su libro, "por eso conté tantas cosas, ese gran secreto que ni mi mamá lo sabía, no hallaba como decirle, creo que es importante, uno tiene que hablar, yo tengo esa responsabilidad, si Dios nos ha dado este lugar, mi mamá siempre me había dicho, es para poder ayudar al prójimo".

Ante las acusaciones de ser ella quien abusó sexualmente de la cantante, la señora Pita Saavedra a través de un video en su canal de YouTube, le pidió a su sobrina Chiquis Rivera que saliera a defenderla.

Están diciendo que yo soy la mujer que te abusó de chiquita o que te violé, mi hija, te pido de todo corazón por ese amor que nos tenemos, porque yo sé que tú me quieres también y yo siempre te he defendido.

Pita Saavedra le pidió a la primogénita de Jenni Rivera, que saliera a decir la verdad y si no quería revelar la identidad de la mujer que abusó sexualmente de ella "perfecto, pero di que tía Pita no fue, me están atacando y hasta mi hijo Sebastián llegó a decir que no dudaba que yo fuera esa mujer".