Así reveló Efraín Ruales que no le temía a la muerte

Efraín Ruales de 36 años de edad y que fue asesinado en su natal Ecuador por un grupo armado cuando manejaba su camioneta, sigue dando de que hablar, pues en redes sociales circula un video donde el conductor de televisión habló sobre la muerte la cual tenía un significado muy especial para él, pues la relacionaba como otra forma de vida mucho más hermosa, dejando en claro que no le tenía miedo.

Para un cristiano las cosas no acaban aquí, la vida empieza haya, en los brazos del amor eterno y es donde yo deseo estar cuando papá venga por mí, se trata de eso, se trata de amor y no de muerte, Dios nos ama y por eso viene por nosotros en su tiempo, no lo digo yo es su promesa, dijo Efraín Ruales en un video que compartió en redes sociales acerca de la muerte.

Aunque aún se sigue investigando el motivo del crimen, sus fans siguen mandando condolencias a las redes sociales de Efraín Ruales, pues nadie puede creer lo que le acaba de pasar al presentador de televisión quien era uno de los más populares de su país, además tenía un carisma increíble, el cual siempre reflejó en cada una de sus publicaciones en Instagram.

"Exactamente, eso es, se ve que estaba mucho con Dios amén que Dios lo tenga en su santa gloria", "Dios les de consuelo a toda la familia de Efrain Ruales, se por tu Fé sé donde estás en estos momentos", "Sin duda alguna este buen hombre no pudo haber estado de nada malo porque él amaba tanto a Dios te tenga en su santa gloria amén", "Wow nada más cierto, él ya descansa en los brazos del Señor, lo dice la palabra y él lo confesó así, mis condolencias a su familia", le escribieron en sus redes sociales al ecuatoriano.

Pero no solo los fans de Efraín Ruales mostraron su tristeza en redes sociales también varios colegas del espectáculo que tuvieron la oportunidad de trabajar con él como Danilo Carrera quien también es originario de Ecuador y es amigo de Efraín Ruales mostró su tristeza.

Hoy me desperté con la misma noticia que se despertó todo el Ecuador, una noticia que me pone triste, que me duele, porque se va un amigo, se va alguien a que admiro, alguien que siempre tiene una sonrisa en la cara, un mensaje positivo, la verdad no estuve pensando en las palabras correctas, dijo que Danilo Carrera en un video que lanzó en Instagram.

Regresando con la escena del crimen, esta se puso más desgarradora cuando el hermano de Efraín Ruales llegó en el momento exacto en que retiraban el cuerpo del lugar, lo que causó un grito de dolor que se escuchó a metros, al ver a su hermano sin vida, pero de inmediato los policías y personal de funeraria que se encontraban en el lugar trataron de tranquilizarlo.

Efraín Ruales no solo era popular en la televisión de Ecuador también era un gran influencer en redes sociales, además de un buen tik toker, pues junto a su novia Alejandra Jaramillo, quien hace unas horas y devastada lanzó en Instagram un mensaje con el cual se despide de su novio con quien tenía muchos planes de vida los cuales fueron derrumbados.

Cabe mencionar que Efraín Ruales fue asesinado justo después de haber dejado a su novia en el gimnasio, lo que dejó en shock a Alejandra Jaramillo cuando se enteró de la noticia sobre la muerte de su novio quien era una de las celebridades más queridas de Ecuador.