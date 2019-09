Así rindió homenaje Cardi B a Camilo Sesto

La muerte de Camilo Sesto ha despertado homenajes en diferentes países del mundo donde el cantante español gozó de gran éxito, uno de los más inesperados fue el de la rapera Cardi B.

La interprete de 'Money' decidió rendirle homenaje a Sesto este lunes en sus historias de Instagram.

En los vídeo subidos a la red social de la cantante, interpretó varios de los éxitos de Camilo, en playback, "Algo de mí" y "Jamás" fueron las canciones que Cardi recordó.

Cardi B, te amo. Aquí cantando Algo de mí, de Camilo Sesto. pic.twitter.com/4WF48RPwW3 — Vero (@docecuotas) 9 de septiembre de 2019

En la publicación, la cantante sorprendió a sus millones de seguidores y les demostró que sí se sabe muchas de las letras del músico español y sus canciones.

La ganadora del Grammy al mejor álbum de rap 2019, mostró la gran conexión que tiene con las baladas del interprete de 'Memorias', a pesar de que su principal género musical sea el hip-hop y el R&B.

Esta admiración por Camilo Sesto podría provenir del padre de la cantante, pues aunque ella nació en el neoyorkino barrio de El Bronx, su padre es de origen dominicano.

Aunque parezca increíble, las canciones del interprete español han trascendido al género hip-hop, pues además de triunfar en Latinoamérica, ha tenido grandes homenajes en otros géneros.

Una de las baladas de 1978 del cantante, "Agua de dos ríos" se utilizó como base para "Where have you been" lanzada en el año 2000, publicada en el disco "The Dinasty: Rock La Familia" del rapero Jay-Z, quien ha ganado más premios Grammy en la historia y es reconocido como un ícono de la industria musical.

Pero no sólo el esposo de Beyoncé ha utilizado las canciones de Camilo, recientemente Rick Ross usó la misma melodía para su rap lanzado en 2017 "Idols Become Rivals", como indican los créditos de su álbum.