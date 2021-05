Así se defendió Bárbara de Regil tras las críticas por como trata a su mamá: "somos mejores amigas"

Hace unos días se viralizaron en redes sociales unos videos de Bárbara de Regil que causaron mucha molestia e indignación. En uno de estos videos la actriz mexicana le da un fuerte cabezazo a su mamá Gabriela Alfaro y en otro, la llama "gorda" por estar comiéndose un pastel. En las stories de su cuenta en Instagram compartió un video para defenderse de las críticas y ataques que ha recibido tras estas imágenes.

"Oigan no quiero que se estresen por el tema de mi mamá", expresó Bárbara de Regil, protagonista de la serie de televisión "Rosario Tijeras", dejando muy en claro que su mamá y ella se llevan de esta manera desde siempre, "somos mejores amigas y nos llevamos mutuamente muy pesado".

La prima del conductor de televisión Marco Antonio Regil (recordado por los shows de televisión "Atínale al precio" y "100 mexicanos dijeron"), contó que su mamá llega y le revienta un huevo en la cabeza o cuando se está bañando le avienta harina, "o nos embarramos pastel en la cara y yo también".

La actriz de televisión pidió a todos sus seguidores que no se tomen todo esto personal "porque no es con ustedes". Asimismo manifestó que comparte momentos de su vida personal con sus miles de seguidores, no para que se estresen, "al contrario lo comparto porque quiero y porque ustedes son mi familia también y listo, las amo".

Bárbara de Regil arremetió contra algunos medios de comunicación por tergiversar los videos que compartió en sus redes sociales. "No vean programas chismes, todo lo tergiversan a su manera y a su modo, ustedes saben quién soy".

A los conductores del programa "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión les quedó el saco, como coloquialmente se dice. Una de las ellas dijo: "el video esta y obviamente cada uno da su opinión, yo se lo dije a Bárbara, podría decir que hasta yo tengo una mejor relación con mi mamá y jamás me atrevería a darle un cabezazo porque así me llevó con ella y se lo dije también, 'si no te gusta que opinemos, no compartas esas cosas'".