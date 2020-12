Así se despide Kim Kardashian del 2020, luciendo un body blanco

Kim Kardashian volvió a romper el internet, y presumió en sus redes sociales el increíble body blanco con el que despide el 2020.

La estrella de reality show, Kim Kardashian, es una de las mujeres con mayor poder en el mundo, y la atención que recibe en redes sociales con cada una de sus publicaciones es prueba de ello.

Con sus más de 197 millones de seguidores tan solo en Instagram, la socialité demuestra en cada ocasión que es la reina indiscutible de las redes sociales.

La curvilínea figura de Kim Kardashian es sin lugar a dudas una de las cosas que más le caracterizan. Luciendo siempre una dimunta cintura y unas caderas que por sí solas son famosas, la mayor de las hermanas Kardashian se lleva el premio entre ellas.

Así es que, en esta ocasión, Kim Kardashian volvió a dejar boquiabiertos a sus seguidores, al presumir la manera en que despide este 2020, abriendo paso a un cercano 2021.

En el último día del año, la también empresaria se mostró en Instagram usando no otra cosa más que un ajustado body blanco, que hace notar muy bien sus características curvas y sus bien bronceadas piernas.

Sentada sobre un sillón blanco en lo que parece ser un enorme guardarropa, la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ detuvo la mirada de los usuarios del internet.

La prenda la acompañó con una trenza bien relamida hacia atrás, y un maquillaje que, aunque bien cargado como ella le encanta, en colores muy neutrales, que no hace más que acentuar las de por sí bellas facciones de la socialité.

Las dos fotografías que posteó en Instagram se tratan del anuncia de una nueva colección de su línea de ropa, ‘Skims’, a la que durante todo este 2020 ha estado haciendo una intensiva promoción, haciendo de ella todo un éxito en ventas.

Estas prendas, incluida el body blanco que tanto cautivó, prometen ayudar a moldear la figura de quien la use, y de esta manera Kim Kardashian demostró su buen funcionamiento.

Kim Kardashian también mostró más de las prendas a través de sus historias de Instragram, para agregar más al impacto que ya causó con dicha fotografía.

En unos videos explicando en consisten los nuevos modelos, Kim se dejó ver primero en un conjunto de dos piezas en un color nude, y otro similar, pero en un color grisáceo.

Kim Kardashian modeló en historias más piezas de su marca de ropa.

La fotografía del body blanco alcanzó hasta el momento más de 780 millones de ‘me gusta’ en Instagram, con casi los 4 mil comentarios por parte de sus seguidores, quienes expresan lo sensual que luce, y el deseo por adquirir la ropa para lucir igual que la estrella de televisión.