Así se despidió Arturo Carmona de Galilea Montijo y de todo el elenco de Hoy

Durante más de tres meses el actor de telenovelas Arturo Carmona, estuvo como conductor de televisión en el programa Hoy, matutino de Televisa que tiene como presentadoras estelares a las bellas Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Como todo tiene un principio y un final, la mañana de este viernes el también actor de cine originario de Monterrey, Nuevo León, se despidió de sus compañeros y amigos de este programa de televisión.

Aprovechado la sección "Canta la palabra", Arturo Carmona con un nudo en la garganta comenzó a interpretar el tema "Adiós amor", del joven cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal (novio de Belinda). Posteriormente los demás conductores lo interrumpieron para mostrarle algunas imágenes de su participación en Hoy. El ex esposo de la cantante Alicia Villarreal no pudo evitar las lágrimas al despedirse de ellos, asimismo agradeció por este tiempo en el que estuvo como invitado especial. "Gracias por todo, fue una travesía maravillosa y no les digo adiós, les digo hasta pronto, gracias por todo, los quiero mucho".

En su feed de Instagram Galilea Montijo compartió una fotografía de todo el elenco junto al actor quien ha participado en telenovelas como "Destilando amor" y "Duelo de pasiones". En su post expresó: "te queremos mucho Arturo Carmona", a lo que él le respondió a manera de despedida: "mi querida Gali, gracias por tanto cariño y apoyo, te quiero mucho, los voy a extrañar mucho, Dios quiera pronto nos veamos. Son una hermosa y gran familia de la cual agradezco por recibirme en la mismas y hacerme parte, abrazo muy fuerte con el alma".

Arturo Carmona quien es padre de la hermosa Melanie Carmona, fruto de su matrimonio con Alicia Villarreal (ex integrante de Grupo Límite), entró a este show matutino a mediados de agosto pasado, invitado por la fallecida productora Magda Rodríguez. En aquella ocasión el conductor Jorge "El Burro" Van Rankin, salió temporalmente de Hoy ya que grabaría la nueva temporada de la serie que protagoniza, "40 y 20".

Ante la ausencia temporal de "El Burro", el actor de 44 años de edad se integró a este equipo de trabajo conformado también por Lambda García, Paul Stanley y Andrea Escalona, hija de la fallecida Magda Rodríguez (falleció el pasado domingo 1 de noviembre en su hogar en la Ciudad de México).

Foto: Instagram @arturo.carmona

Al igual que su amiga Galilea Montijo, la bella Andrea Legarreta también le dedicó unas emotivas palabras de despedida a Arturo Carmona, "adorado Arturo, un placer trabajar con un hombre tan educado, profesional y encantador, estoy segura que es un 'hasta pronto' y estarás de nuevo con nosotros, te quiero mucho, bendiciones siempre para ti corazón". El actor quien supuestamente tuvo una relación amorosa con Aracely Arámbula, le respondió a la esposa del cantante Erik Rubín: "mi querida Andrea, el placer totalmente es mío, eres además de ser una fregona en lo qué haces, un excelente ser humano al cual hay mucho que aprenderle. Gracias siempre por todo, por tu apoyo, por tu cariño y por siempre tener esas palabras exactas de aliento y ánimo para mi persona, te quiero mucho, que Dios te siga llenando de bendiciones, hasta pronto".

Por su parte, tras su salida de Hoy, Arturo Carmona escribió este mensaje en sus redes sociales. "Los echaré de menos hasta que nos reencontremos, hasta pronto, los quiero mucho, gracias por hacerme parte de esta hermosa familia, estar en Hoy es estar en mi casa, gracias por todo y por siempre. Los abrazo con todo mi corazón y con el alma, me quedo con una gran satisfacción de haber estado en el mejor programa matutino de la televisión mexicana, que además son una gran familia de la cual agradezco me haya aceptado en la misma, gracias por todo, que siga el éxito".