Así se despidió Mhoni Vidente del programa Hoy

México.- La semana pasada se dio a conocer que la famosa Mhoni Vidente fue despida del programa Hoy, mismo que es transmitido por Televisa.

Tras lo ocurrido la famosa vidente se despidió hoy del programa que la cobijó por varios meses. Cabe señalar que el contrato de Mhoni con el programa Hoy finalizaba en diciembre.

A través de su cuenta de Instagram fue que Mhoni decidió despedirse del programa Hoy y también aprovechó el espacio para agradecerle a alguien en especial

"Lo último que dije en el programa fue esto. Crean en Dios y en La Virgen María y esto apenas comienza. Y sin duda una gran persona que me ayudó y fue leal en mi segmento es @galileamontijo gracias amiguis por todo se te quiere mucho".

Mhoni Vidente y su advertencia a Hoy tras ser despedida

El pasado 30 de octubre EL DEBATE publicó que Mhoni explicó que su salida la tomó un poco raro pues su contrato terminaba en diciembre, sin embargo se adelantó y la productora de Hoy, Magda Rodríguez le comunicó que su última aparición en el programa fue la de ayer martes, aún faltándole tiempo para que terminara su contrato.

La vidente explicó que el motivo de su salida fue “por equis cosa” y que los ejecutivos ya no la querían, de acuerdo con lo que le dijo Magda Rodríguez, sin embargo dijo Mhoni que ella no creía eso y dijo sentirse tranquila y a la vez dijo que esa no era la manera para haberla despedido, pues dijo que era cumplida y era una de las secciones que más disfrutaba el público.

No obstante dijo respetar las decisiones e irse con la cara en alto y señaló que su despido repercutirá totalmente el programa.

“Hoy Mhoni Vidente se reinventa en todos los sentidos”, recalcó.